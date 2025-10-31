Πώς ο Πρίγκιπας Άντριου έγινε… «κοινός θνητός» – Τα σκάνδαλα, οι καταχρήσεις, ο Έπσταϊν και η «τιμωρία» από τον Κάρολο

Ως «Πρίγκιπας Άντριου, Δούκας του York» ο «εκδιωχθείς» πλέον… γαλαζοαίματος υπήρξε ένα από τα πιο προβεβλημένα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Η καταγωγή του, οι τίτλοι του και η αναγνωρισιμότητά του του έδιναν προνόμια, που, όπως φάνηκε από την Ιστορία, καταχράστηκε με κάθε τρόπο.

Ο «Randy Andy» και ο γάμος με τη Σάρα Φέργκιουσον

Ο Άντριου γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1960 στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και είναι ο τρίτος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του Πρίγκιπα Φιλίππου και μικρότερος αδελφός του βασιλιά Κάρολου.

Φοίτησε στο Gordonstoun της Σκωτίας, όπως και ο πατέρας του, και αργότερα εκπαιδεύτηκε στη Βασιλική Ναυτική Ακαδημία, υπηρετώντας ως πιλότος ελικοπτέρου στον Πόλεμο των Φόκλαντ το 1982.

Παντρεύτηκε (προς μεγάλη δυσαρέσκεια αρκετών μελών της βασιλικής οικογένειας) τη Σάρα Φέργκιουσον το 1986, σε μια τελετή με μεγάλη δημοσιότητα στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ.

Απέκτησαν δύο κόρες: τη Πριγκίπισσα Βεατρίκη (1988) και την Πριγκίπισσα Ευγενία (1990).

Το ζευγάρι χώρισε επίσημα το 1996, αν και διατήρησαν μια σχετικά φιλική σχέση.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κυρίως τη δεκαετία του 1980, τον αποκαλούσαν «Randy Andy» λόγω της διαβόητης… αδυναμίας του για γυναίκες και τις συχνές εξόδους του με μοντέλα και όχι μόνο.

Κινέζοι κατάσκοποι, φιλίες με τον γιο του Καντάφι και ύποπτες συναλλαγές

Ο Άντριου βρέθηκε αντιμέτωπος με σκάνδαλα ουκ ολίγες φορές.

Τον Δεκέμβριο του 2024 βρετανικό δικαστήριο απαγόρευσε για λόγους εθνικής ασφάλειας την είσοδο στη Βρετανία ενός Κινέζου επιχειρηματία, γνωστού ως «H6», ο οποίος είχε στενή σχέση με τον Άντριου συμπεριλαμβανομένης πρόσκλησης στο πάρτι γενεθλίων του.

Ο H6 φέρεται ότι ενεργούσε προς όφελος κινεζικής κρατικής υπηρεσίας και ότι η πρόσβασή του στον Άντριου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για επιρροή ή συλλογή πληροφοριών

Ο Άντριου δήλωσε ότι «έχει διακόψει κάθε επαφή» με τον H6 μετά τις υποδείξεις της κυβέρνησης.

Ο Άντριου υπηρέτησε από το 2001 έως το 2011 ως Ειδικός Απεσταλμένος Εμπορίου («Special Representative for International Trade & Investment») της Βρετανίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις και η η καταλληλότητά του για τη θέση αμφισβητήθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων το 2011, λόγω της φιλίας του με τον Saif al‑Islam Gaddafi (γιο του Λίβυου ηγέτη) και άλλες αμφιλεγόμενες επαφές.

Επιπλέον, υπήρξαν αποκαλύψεις ότι τα έγγραφα των υπηρεσιών σχετικά με τις επαφές του ως εκπρόσωπος εμπορίου διατηρήθηκαν μυστικά, ενισχύοντας τα ερωτήματα για διαφάνεια και σύγκρουση συμφερόντων.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων και της κριτικής, παραιτήθηκε από τη θέση.

Παράλληλα, υπήρξαν καταγγελίες ότι έπαιρνε οικονομική ενίσχυση από ιδιώτες για προσωπικά έξοδα και ανακαινίσεις, χωρίς διαφάνεια για την προέλευση των χρημάτων ή τους όρους της υποστήριξης.

Ύποπτες τραπεζικές σχέσεις, χρήση του βασιλικού ακινήτου (Royal Lodge) με συμβολικό ενοίκιο και έλλειψη ελέγχου στη διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων, αύξησαν την πίεση για να απομακρυνθεί θεσμικά από τον βασιλικό κύκλο.

H σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η καθοριστική αιτία της πτώσης του Άντριου ήταν η φιλία του με τον καταδικασθέντα για σωματεμπορία ανηλίκων και σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι σχέσεις τους πηγαίνουν πίσω μέχρι τουλάχιστον τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με κοινές εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ταξίδια και φιλοξενίες, ακόμη και μετά την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν το 2008.

Η πλέον διαβόητη φωτογραφία, που δείχνει τον Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε (τότε ανήλικη) και την Γκισλέιν Μάξγουελ, έγινε σύμβολο της εμπλοκής του.

Το 2019, μια συνέντευξη του Άντριου στο BBC “Newsnight”, όπου προσπάθησε να διαψεύσει τις κατηγορίες, όχι μόνο δεν έπεισε το κοινό, αλλά προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων. Οι ισχυρισμοί του όπως ότι δεν θυμόταν να έχει γνωρίσει ποτέ τη Giuffre ή ότι ίδρωνε λόγω «ιατρικής κατάστασης», αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία και χλευασμό.

Η Τζιούφρε υπέβαλε αγωγή εναντίον του το 2021 στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

Η Βιρτζίνα Τζιούφρε, που αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου τρεις φορές ενώ ήταν ανήλικη, μια καταγγελία που επανέλαβε στα απομνημονεύματά της, τα οποία κυκλοφόρησαν μεταθανάτια.

Παρόλο που ο Άντριου αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό διακανονισμό πολλών εκατομμυρίων λιρών. Αν και η συμφωνία δεν προϋπέθετε παραδοχή ενοχής, η ζημιά στην εικόνα του ήταν τεράστια και οριστική.

Η συντριπτική κατακραυγή ανάγκασε το Παλάτι να ανακοινώσει ότι ο Άντριου αποσύρεται «για το άμεσο μέλλον» από τα επίσημα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι δεν θα εμφανιζόταν πια σε δημόσιες τελετές, ούτε θα εκπροσωπούσε το Στέμμα.

Η απομόνωση επιταχύνθηκε τον Ιανουάριο του 2022, όταν του αφαιρέθηκαν όλες οι τιμητικές στρατιωτικές του θέσεις , συμπεριλαμβανομένων τίτλων που σχετίζονταν με τη Βασιλική Αεροπορία, το Βασιλικό Ναυτικό και μονάδες της Βρετανικής Εθνοφρουράς.

Παράλληλα, του αφαιρέθηκαν και οι φιλανθρωπικές χορηγίες που του είχαν ανατεθεί ως μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Από εκείνη τη στιγμή, αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως «ιδιώτης» και λιγότερο ως ενεργό μέλος της μοναρχίας.

Επιπλέον, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από πόλεις και θεσμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Δημοτικά συμβούλια στο York και αλλού ζήτησαν την απόσυρση του τίτλου «Duke of York», θεωρώντας πως αμαυρώνει την πόλη. Η πίεση δεν ήταν μόνο ηθική, αλλά και θεσμική: μέλη του κοινοβουλίου ζήτησαν επίσημα να αλλάξει ο νόμος, ώστε να μπορεί να αφαιρούνται τίτλοι από μέλη της βασιλικής οικογένειας, αν εμπλέκονται σε σκάνδαλα.

Στις 17 Οκτωβρίου 2025, o Άντριου, μετά από συζητήσεις με τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τους τίτλους του, όπως «Δούκας του York», καθώς και τιμές όπως η Τάξη της Γαρδηνίας (Order of the Garter) και η Μεγάλη Διασταύρωση της Βασιλικής Βικτωριανής Τάξης (Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order).

Στις 30 Οκτωβρίου 2025 ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους του Άντριου και να τον απομακρύνει από την κατοικία του στο Γουίνδσορ.

Ταυτόχρονα, του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Royal Lodge και έτσι από Πρίγκιπας Άντριου μετατράπηκε στον «κοινό θνητό» Άντριου Μάουντμπάντεν-Γουίνδσορ.

Η ζωή χωρίς… γαλάζιο αίμα

Παρότι ο Άντριου έχει πλέον χάσει τους περισσότερους τίτλους και προνόμια, παραμένει νομικά μέλος της βασιλικής οικογένειας, τουλάχιστον προς το παρόν. Η πλήρης αφαίρεση ενός τίτλου όπως το «Δούκας του York» απαιτεί είτε παραίτηση του ιδίου, είτε παρέμβαση του Κοινοβουλίου μέσω νομοθετικής πράξης, κάτι που συζητείται αλλά δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.

Υπάρχει ήδη πολιτική πίεση για θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέπουν πιο άμεση αφαίρεση τίτλων σε ανάλογες περιπτώσεις.

Οι κόρες του ωστόσο, Πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία διατηρούν τους βασιλικούς τίτλους τους και κρατούν αποστάσεις από την υπόθεση του πατέρα τους, χωρίς να τον αποκηρύσσουν δημοσίως.

Και κάπως έτσι, γεννιέται ένα σενάριο τηλεοπτικής σειράς αφήνοντας στο περιθώριο την αυτοχειρία μια νέας γυναίκας που δεν είχε δίπλα της έναν βασιλικό οίκο να τη στηρίζει επί χρόνια…

