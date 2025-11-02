search
02.11.2025
02.11.2025 11:42

Μάνη: Νεκρός 24χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

02.11.2025 11:42
Τραγωδία στη Μάνη τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11), όπου ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα του 24χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας τουπροσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

