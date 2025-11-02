Καλαμάτα: «Δεν επιτέθηκε απρόκλητα» το ροτβάιλερ στον 76χρονο – «Επιτέθηκε γιατί το χτύπησε με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές»

Την όργή τους για την κακοποίηση του ροτβάιλερ από τον 76χρονο, πριν του επιτεθεί και τον δαγκώσει, εκφράζουν φιλοζωικές οργανώσεις.

Αναφερόμενες στο βίντεο από την επίθεση στην Καλαμάτα επισημαίνουν πως το ζώο επιτέθηκε γιατι το χτύπησε αλλεπάλληλες φορές με μεταλλική αλυσίδα, αντιδρώντας στον πόνο και στο φόβο και όχι να σκοτώσει.

Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ, η επικεφαλής ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, Μάρθα Πουλτίδου, αποκάλυψε πως «έχει ήδη κατατεθεί μήνυση για κακοποίηση ζώου κατά του ιδιοκτήτη, του τραυματία, του αστυνομικού και κάθε άλλου υπευθύνου, όπου προκύψουν ποινικές ευθύνες».

Η επικεφαλής της φιλοζωικής οργάνωσης αναφέρθηκε και στις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης του τετράποδου, που «δεν συνάδουν καθόλου με τον νόμο και τις προδιαγραφές ευζωίας».

Καταγγελίες για τον ιδιοκτήτη του ζώου

Η κυρία Πουλτίδου κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης του ζώου, που είναι ο γιος του 76χρονου που νοσηλεύεται μετά την επίθεση του ροτβάιλερ, «είναι παράνομος εκτροφέας». Έκανε λόγο για «ζώο-εργαλείο» και όχι ζώο συντροφιάς, τονίζοντας ότι «ο σκοπός του ήταν η γέννα και η πώληση κουταβιών, όχι η συντροφιά».

«Τα μέλη μιας οικογένειας δεν ζουν σε τέτοιες συνθήκες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Το σκυλί δεν επιτέθηκε απρόκλητα· επιτέθηκε γιατί το χτύπησε με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές», επισήμανε και εξήγησε πως το ζώο δεν ήθελε να σκοτώσει… «αντέδρασε στον πόνο και στον φόβο».

Η κυρία Πουτλίδου έθεσε, τέλος, ερωτήματα και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε το ζώο: «Δεν βλέπουμε στο βίντεο το σημείο όπου ο αστυνομικός πυροβολεί. Το ζώο πυροβολήθηκε την ώρα της επίθεσης ή όταν είχε ήδη αφήσει τον άνθρωπο; Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί για να δούμε κατά πόσο φέρει ευθύνη», διευκρίνισε.

Για ενεργητική και παθητική κακοποίηση κάνει λόγο η ΝΕΜΕΣΙΣ

«Σύμφωνα με εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, το ζώο φαίνεται να διαβίωνε σε συνθήκες που υποδεικνύουν παθητική και ενεργητική κακοποίηση: δεμένο, απομονωμένο, χωρίς κοινωνικοποίηση, σε χώρο ακατάλληλο για στοιχειώδη ευζωία, χωρίς αγάπη και φροντίδα», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ, για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Αντι-Κυνήγι.

«Τέτοιες συνθήκες δεν οδηγούν απλώς σε δυσφορία, οδηγούν σε ψυχολογική

αποσταθεροποίηση και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά», τονίζει μεταξύ άλλων και εύχεται γρήγορη ανάρρωση στον 76χρονο.

