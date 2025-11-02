Θεσσαλονίκη: Στο κέντρο υγείας ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος υπεύθυνος ψιλικατζίδικου

Στη σύλληψη ενός 39χρονου υπεύθυνου ψιλικατζίδικου για πώληση αλκοόλ σε ανήλικη προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρεται να πούλησε τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, η οποία τα κατανάλωσε και στη συνέχεια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Η νεαρή μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

