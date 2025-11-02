Θεσσαλονίκη: Στο κέντρο υγείας ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος υπεύθυνος ψιλικατζίδικου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη ενός 39χρονου υπεύθυνου ψιλικατζίδικου για πώληση αλκοόλ σε ανήλικη προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης η Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος φέρεται να πούλησε τρία αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, η οποία τα κατανάλωσε και στη συνέχεια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Η νεαρή μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.
Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Διαβάστε επίσης:
Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου με απόφαση της Αστυνομίας – Από σφαίρα ο θάνατος της 57χρονης
Ανατροπή στα Βορίζια: Από πυροβολισμό και ο θάνατος της 57χρονης
Πάτρα: Σύλληψη 4 μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστεία και 27 κλοπές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.