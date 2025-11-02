Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας από φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα (Video)

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη με έναν άντρα να εντοπίζεται νεκρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν απανθρακωμένη σορό άνδρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Καρολίδου Παύλου, στην Κάτω Τούμπα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 55χρονο που δεν πρόλαβε να βγει από το διαμέρισμα και εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε δωμάτιο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο ενώ δεν κινδύνεψαν διπλανά διαμερίσματα.

Δεύτερη πυρκαγιά στην γειτονιά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα

Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε πυρκαγιά στην ταράτσα της απέναντι πολυκατοικίας, στην ίδια οδό.

Η φωτιά με βάση μαρτυρίες προκλήθηκε σε αποθήκη οι οποία περιείχε εύλεκτη ύλη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδρασε άμεσα και έθεσε την φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στην υποδομή του κτηρίου.

