02.11.2025 10:21

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας από φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα (Video)

02.11.2025 10:21
fotia- toumpa (1)

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη με έναν άντρα να εντοπίζεται νεκρός μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. 

Οι πυροσβέστες εντόπισαν απανθρακωμένη σορό άνδρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Καρολίδου Παύλου, στην Κάτω Τούμπα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 55χρονο που δεν πρόλαβε να βγει από το διαμέρισμα και εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε δωμάτιο. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο ενώ δεν κινδύνεψαν διπλανά διαμερίσματα.

Δεύτερη πυρκαγιά στην γειτονιά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα

Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε πυρκαγιά στην ταράτσα της απέναντι πολυκατοικίας, στην ίδια οδό.

Η φωτιά με βάση μαρτυρίες προκλήθηκε σε αποθήκη οι οποία περιείχε εύλεκτη ύλη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδρασε άμεσα και έθεσε την φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στην υποδομή του κτηρίου.

Σεισμός 3,1 ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη – Στον Θερμαϊκό το επίκεντρο

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκροί σε τροχαίο 28χρονος και 25χρονος – Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε ελιά

«Έβρεξε» μολότοφ τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη – 17 προσαγωγές και μία σύλληψη (Videos)

kimbelry-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

purosbestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη

syntaxiouxoi- trapezes 908- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τη διπλή καταβολή ενισχύσεων σε χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους επιστροφής ενοικίου

crete diasyndesi kalwdio
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Κρήτη: Το «ενεργειακό φρούριο» που κινδυνεύει να γίνει εφαλτήριο ξένων συμφερόντων 

skagias thodoris – new
BUSINESS

Ο Θοδωρής Σκαγιάς της SKAG στη λίστα “40 Under 40” του FortuneGreece για το 2025

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

