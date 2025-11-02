Μακελειό στα Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. – Από σφαίρα ο θάνατος της 57χρονης, στα βουνά οι έρευνες για τους 5 ένοπλους

Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου, πατέρα 5 παιδιών, που έπεσε νεκρός στο μακελειό στη Βορίζια της Κρήτης, με απόφαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το Creta24, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου που ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής θα γίνει ή τη Δευτέρα, ή την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός του νεκρούς άνδρα μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή και αρχικά είχε γίνει γνωστό πως θα ακολουθούσε η κηδεία του.

«Φανούρη, σε εκτελέσανε»

Σκηνές οδύνης και οργής εκτυλίχθηκαν στα Βορίζια της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Η αδερφή του θύματος, συντετριμμένη αρχίζει να ουρλιάζει μόλις συνειδητοποιεί ότι ο αδερφός της είναι νεκρός.

Βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok από το patriscrete αποτυπώνει την οδύνη και τον πόνο για τον χαμό του. «Φανούρη μου αδερφέ μου, δεν μπορώ, θέλω να τον δω».

Το κλίμα που επικρατεί στο χωριό 24 ώρες μετά τη βεντέτα είναι έκκρυθμο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το γεγονός ότι σορός του 39χρονου θα πρέπει να περάσει μπροστά από τα σπίτια της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων, οδήγησε τις Αρχές να δώσουν τη συγκεκριμένη εντολή.

Ανατροπή στον θάνατο της 57χρονης

Στο μεταξύ από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή προήλθε ο θάνατος της 57χρονης στα Βορίζια.

Στο ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου αναφέρεται ως αρχική αιτία θανάτου η βολή με πυροβόλο όπλο και ως τελική αιτία θανάτου οι κακώσεις θώρακα.

«Τώρα αρχίζουν όλα, το μίσος τους κοχλάζει»

Στο μεταξύ «παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης την επόμενη μέρα του μακελειού.

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν κατακλύσει το ορεινό χωριό του Ηρακλείου αναζητούν πόρτα – πόρτα τους δράστες της βεντέτας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες.

Πρόκειται για δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο, τον έναν νεκρό, καθώς άλλα πέντε οπλισμένα άτομα που εκτιμάται πως κρύβονται στα βουνά του ορεινού χωριού του Ηρακλείου.

Μια σύλληψη και μια προσαγωγή

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές πραγματοποίησαν μια σύλληψη και μία προσαγωγή καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- βρέθηκαν σφαίρες και μια αδήλωτη καραμπίνα.

«Η επόμενη ημέρα είναι …σκοτάδι»

Την ίδια ώρα ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας με περισσότερα θύματα είναι διάχυτος, με όσους γνωρίζουν να λένε πως «τώρα αρχίζουν όλα».

«Στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί» υποστηρίζουν έγκυρες αστυνομικές πηγές στο Creta Live.

Όσοι πυροβολούσαν με καλάσνικοφ, πιστόλια, ακόμα και κυνηγετικά, ήταν σε κατάσταση αμόκ. Πυροβολούσαν συνεχώς και αδιακρίτως. Δεν τους ενδιέφερε αν οι σφαίρες έπλητταν γυναίκες ή ακόμα και μικρά παιδιά, δεν τους ενδιέφερε αν υπήρχαν παράπλευρες απώλειες. Πυροβολούσαν «τυφλωμένοι» από το μίσος, με τις σφαίρες να φεύγουν σε καφενεία, μπαλκόνια, σπίτια, αυτοκίνητα, τέντες.

«Άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία»

Δηλωτική είναι η εικόνα που μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Creta Live αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενός ενόπλου: «Σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος».

«Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν…» επισήμανε χαρακτηριστικά αστυνομικός για να καταδείξει τις αντικειμενικές δυσκολίες του προανακριτικού έργου.

Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά την κοινωνία των Βοριζίων και ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις τρέμουν για την επόμενη ημέρα. «Οι δύο βασικές εμπλεκόμενες οικογένειες είναι από τις μεγαλύτερες στα Βορίζια. Τι και αν έγιναν σασμοί με συντεκνιές και κουμπαριές. Αντίκρισμα δεν υπήρξε. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Το μίσος τους κοχλάζει. Ζητούν εκδίκηση. Και πιο πολύ φοβίζουν οι γυναίκες που μαυροντύθηκαν».

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πλέον στο ίδιο χωριό»

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την «πληρώσουν» και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών» εκτιμά έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής.

«Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής», πρόσθέτει.

Για τον λόγο αυτό πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Το χρονικό της βεντέτας

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζονται με προσοχή την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται να εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η αυτοψία των ΤΕΕΜ πριν από το μακελειό

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

