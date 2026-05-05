ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 23:10
05.05.2026 22:04

Κρήτη: Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία μετά την εκτέλεση του 21χρονου – Μάρτυρας κατέρρευσε έξω από νηπιαγωγείο, μπροστά σε παιδιά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν έξω από το 3ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας στην Αμμουδάρα της Κρήτης, την ώρα που γονείς αποχωρούσαν μαζί με τα παιδιά τους μετά από συνέλευση, όταν σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση που είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 21χρονου. Τη στιγμή των πυροβολισμών επικράτησε χάος, με γονείς συγκλονισμένους να προσπαθούν να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σημείο.

Μέσα στο γενικευμένο σοκ, μία γυναίκα – αυτόπτης μάρτυρας του αιματηρού περιστατικού, που βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της και ακόμη ένα ανήλικο, δεν άντεξε την ένταση και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Το χρονικό της εκτέλεσης

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 5/5, και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, συνδέεται με τραγωδία που είχε προηγηθεί. Ο δράστης της επίθεσης, ένας 54χρονος πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023, φέρεται να εντόπισε τον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο και να του έκλεισε τον δρόμο.

Ο νεαρός προσπάθησε να ξεφύγει, όμως δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 54χρονος εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, παρέδωσε το όπλο και παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία, πριν μεταφερθεί στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Οι απειλές και η επίθεση πριν έναν χρόνο

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για προϋπάρχουσα ένταση ανάμεσα στους δύο, καθώς το θύμα φέρεται να είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές στο παρελθόν. Μάλιστα, είχε υποβάλει μήνυση περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, καταγγέλλοντας επίθεση από άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 54χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για απειλητικές ενέργειες σε βάρος του 21χρονου, ενώ είχε βρεθεί αντιμέτωπος ακόμη και με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Το Ιράν διαψεύδει ότι εξαπέλυσε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Euroleague: Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό με 82-105 και πήρε το εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ – Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας

Πιθανή συνάντηση Λούλα-Τραμπ την Πέμπτη – Στην ατζέντα η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και οι σπάνιες γαίες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικά «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για επιστροφές επιδοτήσεων – «Στα κάγκελα» οι αγρότες

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

