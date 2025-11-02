«Το eyeliner έμεινε και θα μείνει εκεί και αυτό τους πειράζει» – Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση από έφηβους σε λεωφορείο

Ομοφοβική επίθεση σε λεωφορείο στο Περιστέρι από ομάδα εφήβων δέχτηκε ο Lionder.

Όπως κατήγγειλε στο Instagram o τραγουδιστής, βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο, όταν ομάδα νεαρών παιδιών άρχισε να τον χλευάζει και στη συνέχεια τον περιέλουσε με νερό από το παράθυρο του λεωφορείου.

«Μόλις δέχτηκα ομοφοβική επίθεση σε ένα λεωφορείο στο Περιστέρι. Μου έχυσαν ολόκληρο μπουκάλι νερό στο κεφάλι. Ήταν έφηβοι στο λεωφορείο τους είχα δει ότι έλεγαν κάτι για μένα, δεν έδωσα προσοχή. Κατέβηκαν και έρχεται ένας απέξω στο παράθυρο και μου ρίχνει ένα μπουκάλι νερό. Βγήκα και του φώναξα “‘έλα να το κάνεις μπροστά μου”, φυσικά άρχισε να τρέχει» ανέφερε σε βίντεο – καταγγελία.

«Έκανα και βιντεάκια που έλεγα σήμερα ξεπέρασα τον φόβο μου και βγαίνω έξω και είμαι ο εαυτός μου, και όλα καλά και τι ωραία. Αλλά εδώ είμαστε στην Ελλάδα του 2025», πρόσθεσε.

«Το eyeliner έμεινε και θα μείνει εκεί και αυτό τους πειράζει», επισήμανε και τόνισε πως «δεν είναι καθόλου ωραίο να φοβάσαι να βγεις έξω γιατί φοβάσαι ότι θα σε μπουγελώσουν».

Σε βίντεο που είχε προηγηθεί, ο performer τόνισε πως τα άκουσε και από τον οδηγό του λεωφορείου για ό,τι συνέβη.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: Σοβαρός τραυματισμός 32χρονης που έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Θεσσαλονίκη: Στο κέντρο υγείας ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος υπεύθυνος ψιλικατζίδικου

Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου με απόφαση της Αστυνομίας – Από σφαίρα ο θάνατος της 57χρονης