ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 17:31
02.11.2025 17:01

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον «γάζωσαν» με δύο όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο από το καμένο Ι.Χ. των εκτελεστών

02.11.2025 17:01
lalas_aytokinito

Τους δράστες της στυγερής δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Αράχωβας αναζητούν οι Αρχές.

Οι δράστες αφού «γάζωσαν» με δύο διαφορετικά όπλα τον 42χρονο, όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, μαζί με μια γυναίκα και ακόμη δύο φιλικά ζευγάρια, έκαψαν το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν πάει στο σημείο για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στην ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».

Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του και η σύλληψη για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Την έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

