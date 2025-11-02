Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα πολυκατοικίας (video)

Συναγερμός έχει σημάνει σε Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ καθώς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε ταράτσα κατοικίας στην περιοχή των Αγίων Αναργυρών.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις, πιθανώς από φιάλες αερίου, και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά η οποία σχημάτισε έναν πολύ πυκνό καπνό.

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός αστυνομικών. Λόγω των εκρήξεων οι κάτοικοι από την γειτονιά έχουν απομακρυνθεί.

