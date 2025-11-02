search
02.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.11.2025 17:09

Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα πολυκατοικίας (video)

02.11.2025 17:09
fotia-agioi-anargyroi

Συναγερμός έχει σημάνει σε Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ καθώς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε ταράτσα κατοικίας στην περιοχή των Αγίων Αναργυρών

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις, πιθανώς από φιάλες αερίου, και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά η οποία σχημάτισε έναν πολύ πυκνό καπνό. 

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός αστυνομικών. Λόγω των εκρήξεων οι κάτοικοι από την γειτονιά έχουν απομακρυνθεί.

