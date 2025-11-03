Βορίζια: Πώς από τις ζωοκλοπές έφτασαν στο μακελειό οι δύο οικογένειες – «Βροχή» οι σφαίρες ενώ υπήρχαν αστυνομικοί στο χωριό

Πιο «βαθιά» είναι τα αίτια της βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Δύο οικογένειες που είναι σε διαμάχη από το 1955 και η διαμάχη αυτή αναζοπυρώθηκε με αποτέλεσμα το πρωί του Σαββάτου δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Αν και αρχικά υπήρχε η εντύπωση πως το τραγικό επεισόδιο έγινε εξαιτίας της βόμβας που έριξε σε οικόπεδο η μία οικογένεια της άλλης, το κακό είχε ριζώσει και είχε πυροδοτήσει την κατάσταση από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οπως αποκαλύφθηκε, μέλη της μίας εκ των δύο οικογενειών είχε καταγγείλει ζωοκλοπές από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να μπουν στη φυλακή άτομα που φέρονται να προχώρησαν σε αυτή τη πράξη.

Ακολούθησαν τα αντίποινα με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού για τον οποίο αναζητείται το ποιος έδωσε την εντολή.

«Οι οικογένειες είχαν έχθρα μεταξύ τους. Ένα μέλος της μίας οικογένειας είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή για κλοπές. Βάλανε βόμβα, λοιπόν, στο σπίτι του γιού εκείνου που θεώρησαν ότι φταίει που μπήκε μέσα. Ενα μέλος απειλούσε ότι θα φύγει από το χωριό, γιατί θα προβεί σε εκατέρωθεν ενέργειες, όπως και έγινε» ανέφερε στο ΣΚΑΪ πρόσωπο που γνωρίζει καλά τι συμβαίνει στα Βορίζια.

Αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο χωριό όταν έπεφταν οι σφαίρες

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως κατά τη διάρκεια ερευνών της αστυνομίας, σε ένα σπίτι που οι Αρχές θεωρούσαν ότι μέλος της μπορεί να ευθύνεται για την τοποθέτηση του μηχανισμού, άνδρες και γυναίκες της οικογένειες που ήταν μαζεμένοι, ζητούσαν από τους αστυνομικούς να πάνε να κοιτάξουν τα σπίτια τους, ισχυριζόμενοι ότι είχαν δεχθεί πυρά τις προηγούμενες μέρες και ότι η έκρηξη ήταν αντίποινα σε αυτές τις ενέργειες.

Την ώρα μάλιστα που πήγαν να δουν στα σπίτια αν ισχύουν οι καταγγελίες, άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί και όλοι έτρεχαν να καλυφθούν.

Μαρτυρίες αστυνομικών που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, ανέφεραν πως είδαν τους ιδιοκτήτες των σπιτιών να κάνουν κάποια τηλεφωνήματα. Δύο λεπτά αργότερα ξεκίνησε ο «πόλεμος» στα Βορίζια…

Ο 39χρονος που έπεσε τελικά θύμα, έριχνε από το αυτοκίνητό του στην απέναντι πλευρά. Σκοτώθηκε αυτός όπως και μια γυναίκα που απλά βρέθηκε στο λάθος σημείο. Αν και υπήρχε πληροφορία για καρδιακή αναπνοή, τελικά επιβεβαιώθηκε πως σκοτώθηκε από σφαίρα…

Συνολικά εκτιμάται πως μπορεί να έπεσαν δεκάδες (ή και μερικές εκατοντάδες) σφαίρες, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Τι ψάχνουν οι αρχές

Το ελληνικό FBI καλείται να ανακαλύψει, πλέον, αν ο 39χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα για να ξεκινήσει τη δράση του, αν περνούσε τυχαία ή αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Είναι σαφές ότι υπήρχαν πολλοί δράστες με όπλα στα χέρια, κάτι που δείχνει ότι ήταν αποφασισμένες οι δύο πλευρές να αλληλοεξοντωθούν παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν στο χωριό αστυνομικοί και έκαναν έρευνες.

Μμάρτυρας, συγγενής μάλιστα των εμπλεκόμενων στη βεντέτα, δήλωσε στην κάμερα του ΣΚΑΪ: «Σαν χωρισμένοι ήμασταν. Μας χώριζαν τα βοσκοτόπια, θέλανε και το σπίτι. Αυτός που το πήρε ήθελε να μείνει, όχι να το πουλήσει».

Το χωριό παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, ενώ σήμερα, στις 14:00 θα γίνει η κηδεία του 39χρονου σε -αυστηρά- κλειστό οικογενειακό κύκλο.

