search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 10:15

Τροχαίο στη Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο (video)

03.11.2025 10:15
ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 24χρονο μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11) στη Μάνη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα του 24χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολόνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο νεαρός είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Για «ψευδοπαραγραφή» των ευθυνών για την 717 μιλάει η Καρυστιανού

Βορίζια: Στις 14:00 η κηδεία του 39χρονου Βασίλη Καργάκη – Φρούριο το χωριό, σωματικός έλεγχος σε όσους πάνε

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί Τετάρτη και Πέμπτη – Τι αιτήματα έχουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
womad-festival-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Womad»: Το Φεστιβάλ του Πίτερ Γκάμπριελ βρήκε νέο «σπίτι»

skylos-trofi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη το κόστος για τις ζωοτροφές – Αύξηση ως και 73,5% μέσα σε λίγους μήνες

openrealview
MEDIA

Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες – Πρεμιέρα σήμερα

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Βενεζουέλα: «Δεν νομίζω ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο, αλλά μας φέρονται άσχημα»

troxaia_prostimo_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:03
womad-festival-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Womad»: Το Φεστιβάλ του Πίτερ Γκάμπριελ βρήκε νέο «σπίτι»

skylos-trofi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη το κόστος για τις ζωοτροφές – Αύξηση ως και 73,5% μέσα σε λίγους μήνες

openrealview
MEDIA

Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες – Πρεμιέρα σήμερα

1 / 3