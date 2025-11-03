Τροχαίο στη Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 24χρονο μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11) στη Μάνη.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα του 24χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
Από τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολόνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι.
Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο νεαρός είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
