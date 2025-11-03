Τροχαίο στη Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο (video)

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 24χρονο μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11) στη Μάνη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα του 24χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολόνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο νεαρός είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

