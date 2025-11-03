Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί Τετάρτη και Πέμπτη – Τι αιτήματα έχουν

Σε σαρανταοκτάωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη (5-6 Νοεμβρίου) οι οδηγοί ταξί στην Αττική, διεκδικώντας σειρά αιτημάτων, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος έχει αναφέρει πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας, αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση»

