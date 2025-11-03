search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 09:56

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί Τετάρτη και Πέμπτη – Τι αιτήματα έχουν

03.11.2025 09:56
taxi-1

Σε σαρανταοκτάωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη (5-6 Νοεμβρίου) οι οδηγοί ταξί στην Αττική, διεκδικώντας σειρά αιτημάτων, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος έχει αναφέρει πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας, αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση»

Διαβάστε επίσης

ΕΛΤΑ: «Μαύρη ημέρα με 38 λουκέτα και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά» λέει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων – Ποια καταστήματα κλείνουν

Περιπέτεια στην Ηρακλειά: Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε από το λιμενικό

Καιρός: Βροχερό σκηνικό με καταιγίδες στα δυτικά – Ξεκινά χειμωνιάτικη εβδομάδα με πτώση της θερμοκρασίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ohe new
ΚΟΣΜΟΣ

Kαμπανάκι ΟΗΕ: Οι οικονομικές ανισότητες φέρνουν πανδημίες

latinopoulou_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» Λατινοπούλου και κτηνοτρόφων με Τσιάρα – Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, υποστηρίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής (Video)

elta-katastima
ΕΛΛΑΔΑ

Κομφούζιο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – Πολίτες δεν γνώριζαν ποια είναι κλειστά (video)

manicure_new
ΥΓΕΙΑ

Βερνίκια νυχιών: Τελικά πόσο αθώα είναι;

womad-festival-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Womad»: Το Φεστιβάλ του Πίτερ Γκάμπριελ βρήκε νέο «σπίτι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:10
ohe new
ΚΟΣΜΟΣ

Kαμπανάκι ΟΗΕ: Οι οικονομικές ανισότητες φέρνουν πανδημίες

latinopoulou_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» Λατινοπούλου και κτηνοτρόφων με Τσιάρα – Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, υποστηρίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής (Video)

elta-katastima
ΕΛΛΑΔΑ

Κομφούζιο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – Πολίτες δεν γνώριζαν ποια είναι κλειστά (video)

1 / 3