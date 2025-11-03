«Τα μαζεύει» ο Καραχάλιος για το «Κύμα» μετά την έντονη αντίδραση της Καρυστιανού

Να τα… μαζέψει επιχείρησε ο Νίκος Καραχάλιος, σχετικά με το τι ακριβώς είναι το «Κύμα» και πώς – και αν – συνδέεται με τη Μαρία Καρυστιανού μετά τη σφοδρότατη αντίδραση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Με ανάρτησή του, ο πρώην γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, ξεκαθαρίζει ότι «ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ! Δεν είπε κανείς ότι ΤΟ ΚΥΜΑ είναι κόμμα, ποσο μαλλον “το κομμα της Καρυστιανου”». Προσθέτει δε ότι «όποιος το αναφέρει προβάλλει είτε την καλόβουλη επιθυμία του είτε την κακόβουλη ταύτιση της με μια πολιτική κίνηση που διαψεύδει η ιδια συνεχώς!».

Υπενθυμίζεται ότι η Μ. Καρυστιανού, σχολιάζοντας προγενέστερη ανάρτηση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, είχε κάνει λόγο για «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του».

Μάλιστα, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των θυμάτων της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας είχε τονίσει ότι «η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων. Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση! Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Την ίδια στιγμή, με μια δηκτική ανάρτηση σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς τα όσα έγραψε ο Ν. Καραχάλιος για το «Κύμα»: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει» σημείωσε, «ταγκάρωντας» τον Ν. Καραχάλιο.

