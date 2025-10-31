ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες – Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις…ισορροπίες του κράτους

Με… passive-agressive προσέγγιση απευθύνθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους αγρότες, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για την μεγάλη καθυστέρηση στις καταβολές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, παραδέχθηκε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, ωστόσο, ουσιαστικά τους κάλεσε να μην προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι δεν πρέπει να διαταραχθούν οι «ισορροπίες» του κράτους, ενώ παρείχε πλήρη κάλυψη στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

«Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι απατεώνες, αυτοί που έπαιρναν επιδοτήσεις ενώ δεν έπρεπε. Τα κλεμμένα έχουν αρχίσει να επιστρέφονται. Όσοι δεν πρέπει να παίρνουν δεν θα παίρνουν», είπε ο Π. Μαρινάκης.

Προσέθεσε, δε, ότι «οι κινητοποιήσεις γίνονται από αγρότες, οι οποίοι έχουν δικαιολογημένες αγωνίες. Συμμεριζόμαστε απολύτως τις αγωνίες τους. Όσο δίκιο και να έχουν όμως δεν πρέπει να διαταραχθούν οι ισορροπίες του κράτους», ενώ δεσμεύτηκε ότι «μέσα στον Νοέμβριο, μέσα στο 2025, οι αγρότες θα λάβουν τα χρήματα, 950.000.000 ευρώ συνολικά θα καταβληθούν».

Όσον αφορά στο ποιος ανακίνησε πρώτος το ζήτημα του «αμαρτωλού» Οργανισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε ΑΦΜ. Οι έλεγχοι γίνονται και οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σύνθετος γιατί πρέπει να πιάνεις τους απατεώνες αλλά να μην διαταραχθούν οι πληρωμές».

Βέβαια, παραδέχθηκε την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αποποιηθεί τις ευθύνες», αλλά έσπευσε να συμπληρώσει ότι «υπάρχει κοινή ευθύνη σε όλους όσους κυβέρνησαν. Ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει την ευθύνη».

Ειδικά, δε, για τον Μ. Βορίδη, ήταν σαφής: «Το να κουνάμε το δάχτυλο στον Μάκη Βορίδη το θεωρώ υποκρισία και υπερβολή. […] Ο κ. Βορίδης έχει δώσει εξηγήσεις και θεωρώ ότι είναι επαρκείς. Η κυβέρνηση έχει δείξει πρωτοφανή αντανακλαστικά, στο συγκεκριμένο θέμα, (σ.σ. όμως) θα ήταν ψέμα να σας πω ότι έγιναν όσα έπρεπε. Το έχει παραδεχθεί και ο πρωθυπουργός».

Στον Άρειο Πάγο ο Τσιάρας για την ευλογιά

Εν τω μεταξύ, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα επισκέφθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε φάκελο με στοιχεία που αφορούν ζητήματα πλημμελούς εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Κατά την ενημέρωση, επισημάνθηκε ότι ορισμένες πρακτικές ενδέχεται να δημιουργούν συνθήκες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, υπονομεύοντας την προσπάθεια περιορισμού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Τονίστηκε επίσης ότι η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες βιοασφάλειας είναι κρίσιμη για την προστασία της υγείας των ζώων και τη διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση μπορεί να έχει επιπτώσεις για τον πρωτογενή τομέα και την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα, ζητήθηκε η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη. Όπως επισημαίνει ο κ. Τσιάρας, στο διαβιβαστικό που υπέβαλε στον κ. Εισαγγελέα, τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν εξαγγελθεί, δυσχεραίνεται να εφαρμοστούν όταν:

δεν δηλώνονται τα νεκρά ζώα, ώστε να γίνει υγειονομική ταφή,

πραγματοποιούνται παράνομες μετακινήσεις κοπαδιών,

διακινείται και χρησιμοποιείται παράνομα μη εγκεκριμένο εμβόλιο,

και όταν δημόσιες δηλώσεις πολιτικών ή αγροτοσυνεταιριστικών στελεχών προτρέπουν εμμέσως στη μη τήρηση των μέτρων.

Ο κ. Τσιάρας συμπλήρωσε πως σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν υπάρχει εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά αιγοπροβάτων στην ΕΕ. Τα σκευάσματα που κυκλοφορούν προέρχονται από τρίτες χώρες, περιέχουν ζωντανό ιό και μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων, με αποτέλεσμα τη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών.

Επιπλέον, ο Κανονισμός 361 ορίζει ότι προϊόντα από ζώνες εμβολιασμού δεν μπορούν να εξέλθουν από αυτές, πλήττοντας, εκ των πραγμάτων, εξαγωγές και προϊόντα-σύμβολα όπως η φέτα. Τέλος, είπε ότι «η σύγχυση που προκαλείται από ανεύθυνες δηλώσεις και παραβατικές πρακτικές δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά έναν ολόκληρο κλάδο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, όπως είναι η κτηνοτροφία».

