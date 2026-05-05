Συνέδριο ΝΔ: Σήμερα «κληρώνει» για Καραμανλή

Θέμα εσωκομματικής συζήτησης είχε αποτελέσει τις τελευταίες ημέρες στη ΝΔ η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, σχετικά με το αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του site των Παραπολιτικών σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει στο συνέδριο.

Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κ. Καραμανλής κατά πάσα πιθανότητα θα επιλέξει να στείλει μήνυμα διά της… απουσίας του, αν και αρκετοί όπως η πρώην υπουργός του των Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη εκφράζουν δημοσίως την επιθυμία τους να δώσει τελικά το «παρών».

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο παλαιός έμπιστος συνεργάτης του και υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνησή του, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, θα του παραδώσει ο ίδιος, με την ιδιότητα του προέδρου του Συνεδρίου την πρόσκληση.

Διαβάστε επίσης

Ύμνοι Καμμένου για Γκιλφόιλ: Είμαστε τυχεροί που την έχουμε (Video)

Ο Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Μενεμένης δικαιώνει Καστανίδη και καρφώνει Δρούλια: «Πας τις λαχών αρχίδιον, είτα βούλεται αρπάσαι τι…»

«Όχι» της ΝΔ και στην Εξεταστική για τις υποκλοπές