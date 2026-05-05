Συνέδριο ΝΔ: Σήμερα «κληρώνει» για Καραμανλή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θέμα εσωκομματικής συζήτησης είχε αποτελέσει τις τελευταίες ημέρες στη ΝΔ η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, σχετικά με το αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του site των Παραπολιτικών σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει στο συνέδριο.
Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κ. Καραμανλής κατά πάσα πιθανότητα θα επιλέξει να στείλει μήνυμα διά της… απουσίας του, αν και αρκετοί όπως η πρώην υπουργός του των Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη εκφράζουν δημοσίως την επιθυμία τους να δώσει τελικά το «παρών».
Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο παλαιός έμπιστος συνεργάτης του και υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνησή του, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, θα του παραδώσει ο ίδιος, με την ιδιότητα του προέδρου του Συνεδρίου την πρόσκληση.
Διαβάστε επίσης
Ύμνοι Καμμένου για Γκιλφόιλ: Είμαστε τυχεροί που την έχουμε (Video)
Ο Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Μενεμένης δικαιώνει Καστανίδη και καρφώνει Δρούλια: «Πας τις λαχών αρχίδιον, είτα βούλεται αρπάσαι τι…»
«Όχι» της ΝΔ και στην Εξεταστική για τις υποκλοπές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.