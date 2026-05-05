search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 13:55
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 13:08

Ο Χρήστος Θηβαίος στις 3 Ιουνιου στο Θέατρο Βράχων με καλεσμένους: Β. Παπακωνσταντίνου, Μ. Πασχαλίδη, Γ. Χαρούλη, Ρ. Αντωνοπούλου, Ο. Ιωάννου

05.05.2026 13:08
thivaios

Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε μία μεγάλη γιορτή με αγαπημένους φίλους. 

Μία αναδρομή από το 1996 και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα!  

«Εγώ στη Bologna έγραφα τραγούδια. Ο Αλέκος Βασιλάτος και ο Τάσος Λώλης, στη Πλήθωνος και στη Μαντζάκου στα Εξάρχεια τα υποδέχτηκαν σαν δικά τους. Στο Μπαράκι του Βασίλη, ήρθε με την ψυχή του και ο Βασίλης Βασιλάτος.

Ο Άγγελος Σφακιανάκης, αγάπησε τα τραγούδια και την παρέα και μας επέβαλε στη Lyra. Μπήκαμε στο studio  +1, στο υπόγειο της Κυρίλλου Λουκάρεως και ηχογραφήσαμε. Εκεί γνωρίστηκα για πάντα με το Γιώργο Κορρέ. Ο Άγγελος μας βάφτισε Συνήθεις Ύποπτους και εγώ βάφτισα τον πρώτο μας δίσκο Μέρες Αδέσποτες. Πέρασαν 30 χρόνια συναυλίες, συνεργασίες, χαρές, αγωνίες, απουσίες. 

Κυρίως φίλοι.

Θα είναι μαζί μου σε αυτή τη γιορτή.

Σας ευχαριστώ όλους».

                                                                   Χρήστος Θηβαίος

Διαβάστε επίσης:

«The Odyssey»: Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο εντυπωσιακό trailer της ταινίας του Christopher Nolan (photo/video)

Hollywood: Emily Blunt και Stanley Tucci κατέκτησαν τη Λεωφόρο της Δόξας (photos/videos)

Kenneth Branagh: Το όνειρό του για μια τελευταία, διαφορετική ταινία «Thor»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Hondius: Το ενδεχόμενο μετάδοσης του χανταϊού «από άνθρωπο σε άνθρωπο» υποπτεύεται ο ΠΟΥ – Επτά τα κρούσματα

KC-135 Stratotanker
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χάθηκε από τα ραντάρ αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού

papadopoulos new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Επιμένω, Θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό – Το ηφαίστειο στη Σαντορίνη θα ξυπνήσει»

texnopoli
ADVERTORIAL

Πρόγραμμα Μαΐου – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης και Χατζηδάκης επικοινώνησαν 20 φορές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

baros tzoymerka- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Προσβάσιμος και πάλι ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας στα 1.904 μέτρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 13:53
hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Hondius: Το ενδεχόμενο μετάδοσης του χανταϊού «από άνθρωπο σε άνθρωπο» υποπτεύεται ο ΠΟΥ – Επτά τα κρούσματα

KC-135 Stratotanker
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χάθηκε από τα ραντάρ αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού

papadopoulos new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Επιμένω, Θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό – Το ηφαίστειο στη Σαντορίνη θα ξυπνήσει»

1 / 3