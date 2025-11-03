Ο ΣΥΡΙΖΑ «καρφώνει» Χατζηδάκη για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: «Γνώριζε ή όχι για την μαζική αναστολή λειτουργίας καταστημάτων;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα παρουσίας του Κωστή Χατζηδάκη στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ (τελικά προς το παρόν έχουν κλείσει 46).

Στη Κουμουνδούρου θέτουν ερωτήματα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ για το αν γνώριζε εκ των προτέρων για το κλείσιμο των καταστημάτων και ζήτησε να βρεθεί στη συνεδρίαση ώστε να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα.

«Μετά τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών για την ενημέρωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τα ερωτήματα, είναι πλέον αμείλικτα:

Γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων;

Γνώριζε ή όχι ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 «φύλλα πορείας» σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Χρησιμοποιώντας το ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ, σχολιάζουν πως ο Κ. Χατζηδάκης «είχε ήδη λάβει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και στενό συνεργάτη του, Γρηγόρη Σκλήκα, στην οποία περιγραφόταν με κάθε λεπτομέρεια η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και το σχέδιο συρρίκνωσής του. Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, η επιστολή αυτή είχε κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της “Καθολικής Υπηρεσίας”. Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης. Η σιωπή, ωστόσο, εκκωφαντική».

Στην Κουμουνδούρου σημειώνουν πως αν ο Κ. Χατζηδάκης «γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του “επιτελικού κράτους” και της ίδιας της κυβέρνησης».

«Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας την παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις για το ποιος γνώριζε, ποιος αποφάσισε και ποιος καλύπτει το κλείσιμο και την απαξίωση των ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις» καταλήγουν.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση

«Πόλεμος» Λατινοπούλου και κτηνοτρόφων με Τσιάρα – Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, υποστηρίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής (Video)

ΕΛΤΑ: Στο στόχαστρο βουλευτών της ΝΔ η διοίκηση και υπουργοί – Στις 18:30 κρίσιμη ενημέρωση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας