search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 15:27
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 13:58

Ο ΣΥΡΙΖΑ «καρφώνει» Χατζηδάκη για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: «Γνώριζε ή όχι για την μαζική αναστολή λειτουργίας καταστημάτων;»

03.11.2025 13:58
hatzidakis_new

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα παρουσίας του Κωστή Χατζηδάκη στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ (τελικά προς το παρόν έχουν κλείσει 46).

Στη Κουμουνδούρου θέτουν ερωτήματα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ για το αν γνώριζε εκ των προτέρων για το κλείσιμο των καταστημάτων και ζήτησε να βρεθεί στη συνεδρίαση ώστε να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα.

«Μετά τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών για την ενημέρωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τα ερωτήματα, είναι πλέον αμείλικτα:

  • Γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων;
  • Γνώριζε ή όχι ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 «φύλλα πορείας» σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Χρησιμοποιώντας το ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ, σχολιάζουν πως ο Κ. Χατζηδάκης «είχε ήδη λάβει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και στενό συνεργάτη του, Γρηγόρη Σκλήκα, στην οποία περιγραφόταν με κάθε λεπτομέρεια η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και το σχέδιο συρρίκνωσής του. Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, η επιστολή αυτή είχε κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της “Καθολικής Υπηρεσίας”. Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης. Η σιωπή, ωστόσο, εκκωφαντική».

Στην Κουμουνδούρου σημειώνουν πως αν ο Κ. Χατζηδάκης «γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του “επιτελικού κράτους” και της ίδιας της κυβέρνησης».

«Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας την παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις για το ποιος γνώριζε, ποιος αποφάσισε και ποιος καλύπτει το κλείσιμο και την απαξίωση των ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις» καταλήγουν.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

«Πόλεμος» Λατινοπούλου και κτηνοτρόφων με Τσιάρα – Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, υποστηρίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής (Video)

ΕΛΤΑ: Στο στόχαστρο βουλευτών της ΝΔ η διοίκηση και υπουργοί – Στις 18:30 κρίσιμη ενημέρωση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pompi-kideia-vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης – Σπαραγμός από την οικογένειά του, φρούριο το χωριό (video)

ELTA NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Σφοδρή επίθεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε κυβερνήσεις και διοικήσεις για την απαξίωση του Οργανισμού – Ζητεί Εξεταστική Επιτροπή

jocovic-athina
LIFESTYLE

Ο Τζόκοβιτς αποθεώνει τη χώρα μας με νέα ανάρτηση: «Γεμίζοντας λίγη ενέργεια από Έλληνες Θεούς»

agis_tatsis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ή «Αθηναϊκή Λέσχη Δικηγόρων»

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ παρέδωσε 45 σορούς Παλαιστινίων, μετά την παραλαβή των τριών νεκρών ομήρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 15:26
pompi-kideia-vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης – Σπαραγμός από την οικογένειά του, φρούριο το χωριό (video)

ELTA NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Σφοδρή επίθεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε κυβερνήσεις και διοικήσεις για την απαξίωση του Οργανισμού – Ζητεί Εξεταστική Επιτροπή

jocovic-athina
LIFESTYLE

Ο Τζόκοβιτς αποθεώνει τη χώρα μας με νέα ανάρτηση: «Γεμίζοντας λίγη ενέργεια από Έλληνες Θεούς»

1 / 3