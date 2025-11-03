Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το μήνυμα μετά την έλευσή της στην Αθήνα – Η ατζέντα, τα τετ α τετ με Τασούλα, Μητσοτάκη και οι επόμενες κινήσεις της

Με ένα μήνυμα με το οποίο δήλωσε την αφοσίωσή της στην Ελλάδα έκανε το ντεμπούτο της στα νέα της καθήκοντα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που ήδη από το Σάββατο βρίσκεται στην Αθήνα.

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Και θα σας πω το εξής: Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η πρέσβης των ΗΠΑ στην ομιλία της το βράδυ της Κυριακής στο πάρτι που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της στο Κέντρο Αθηνών.

«Είμαι εδώ μόλις μια μέρα και μπορείτε να φανταστείτε… Αύριο, θα ξυπνήσω για ακόμη μια μέρα σε αυτή την απίστευτη χώρα, που αγαπώ τόσο βαθιά. Ξεκίνησα να μελετώ αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκή ιστορία από όταν ήμουν 18 χρονών, και απλώς ερωτεύτηκα. Και είμαι τόσο τυχερή και ο πρόεδρος (Τραμπ) ήταν τόσο γενναιόδωρος, μου έδειξε τόση εμπιστοσύνη και πίστεψε σε εμένα, δίνοντάς μου την εξαιρετικά, την καλύτερη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε η νέα πρέσβης.

Οι επόμενες κινήσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Τι περιμένει η Ελλάδα από τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ

Μετά τα πάρτι και τις εκδηλώσεις καλωσορίσματος στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ετοιμάζεται τώρα να πιάσει επισήμως δουλειά.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, το μεσημέρι της Τρίτης, για την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων της.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες Πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ (Harriet E. Berg), του Καναδά Σόνια Θίσσεν (Sonya Thissen) και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle), οι οποίες θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους» όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Μια πρώτη γεύση των θέσεών της θα πάρουν Έλληνες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο, το συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center και σε αυτό θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο συνάδελφός του στην κυβέρνηση Τραμπ, υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Η ενέργεια και ο ρόλος της Ελλάδας ως διάδρομος μεταφοράς αμερικανικού LNG στη βόρεια Ευρώπη είναι από τα σημεία στα οποία Αθήνα και Ουάσινγκτον μοιάζουν να έχουν ήδη ευθυγραμμιστεί και οι δύο πλευρές επιδιώκουν ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση της συνεργασίας τους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει ως ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά και ως ξεκάθαρη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, την απόφαση της Chevron να αρχίσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης. Σε γενικές γραμμές, στο ενεργειακό τομέα Ελλάδα και ΗΠΑ μοιάζουν να βρίσκονται στην «ίδια σελίδα» και εκτιμάται ότι η Γκιλφόιλ θα κληθεί να παίξει ρόλο «σταθεροποιητή» και «βελτιωτή» αυτής της σχέσης.

Από εκεί και πέρα, και δεδομένης της άμεσης σχέσης που η Γκιλφόιλ έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μια από τις βασικές επιδιώξεις της Αθήνας θα είναι ο Λευκός Οίκος να είναι πιο, ας πούμε, δεκτικός έναντι της Ελλάδας, καθώς στις τελευταίες προεδρικές εκλογές η Αθήνα φάνηκε να προτιμά… Δημοκρατικούς, αν και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δείξει ότι θυμάται τον Κ. Μητσοτάκη από την πρώτη θητεία του, του έχει… απονείμει θετικό χαρακτηρισμό και τον κάλεσε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σέικ της Αιγύπτου με αντικείμενο την ειρήνευση στη Γάζα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει δείξει ακόμα διάθεση για πρόσκληση Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο, κάτι που το Μαξίμου εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει και με τη βοήθεια της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σε τρίτο επίπεδο, η Αθήνα θα επιθυμούσε η Γκιλφόιλ να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε προβληματισμός για τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο – αν και η Αθήνα εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ανδρών δεν ήταν τα αναμενόμενα για την Άγκυρα, παρά τον πανηγυρικό τόνο που δόθηκε στη συνάντηση. Ούτως ή άλλως, πάντως, η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι Τραμπ και Ερντογάν έχουν στενή προσωπική σχέση, οπότε ελπίζει ότι μέσω της Γκιλφόιλ θα μπορέσει να αποκτήσει μια σταθερή γραμμή επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε οι θέσεις της να ακούγονται σοβαρά.

Τέλος, αν υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, αυτός αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει ιδιαίτερη διπλωματική πείρα – αν και κατά την εξέτασή της από τη Γερουσία φάνηκε εξαιρετικά «διαβασμένη» – γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις σε κάποια θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον, όταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία βρίσκεται ήδη εκεί εδώ και κάμποσους μήνες. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η Γκιλφόιλ θα μάθει γρήγορα και ότι θα επιδιώξει να έχει μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία στην Ελλάδα, οπότε υπάρχει αισιοδοξία για καλή συνεργασία.

Οσα έγιναν στο γλέντι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοί έδωσαν το παρών

Το δεύτερο 24ωρο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε… μπουζούκια.

Σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, που διοργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η θητεία της οποίας ξεκινά και επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο νυχτερινό κέντρο έφτασαν γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ενώ λίγο μετά έκανε την εμφάνισή της και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Πάνω από 150 καλεσμένοι έδωσαν το παρών στο γλέντι. Ανάμεσα σε αυτούς η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Κικίλιας με την Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος του ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ο Στέφανος Χανδάκας CEO του «Μητέρα», ο οικονομολόγος Άγγελος Φιλιππίδης, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο Βρετανοκύπριος δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου, ο Πάνος Ξενοκώστας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας και εκδότης Δημήτρης Μελισσανίδης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός καλωσόρισε την πρέσβη και τραγούδησε μερικές από τις επιτυχίες του με την κυρία Γκιλφόιλ να ακολουθεί τον ρυθμό.

Σε κάποια στιγμή της βραδιάς, μάλιστα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χόρεψε υπό τους ήχους των ελληνικών τραγουδιών. Και λίγο αργότερα δεν αντιστάθηκε στον πιο γνωστό και πιο γρήγορο ελληνικό χορό, το διάσημο σε όλο τον κόσμο συρτάκι.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια

Σάκης Αρναούτογλου: Οι αλιείς του Παγασητικού δεν μπορούν να περιμένουν άλλο – Η Κυβέρνηση πνίγει τις αποζημιώσεις στη γραφειοκρατία

ΠΑΣΟΚ – Ανδρουλάκης στην ΚΟΕΣ: Υπήρξαν άστοχες δηλώσεις μετά τη ΔΕΘ – Πάει για Μάρτιο το συνέδριο