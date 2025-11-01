search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025
01.11.2025

Του… μπουζουξίδικου στην κυβέρνηση – Κομφούζιο με τις προσκλήσεις υπουργών για το πάρτι της Κίμπερλι στον Αργυρό

01.11.2025 06:31
argyros kimberly gilf

Μία άβολη κατάσταση – που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι – στην κυβέρνηση προκαλεί η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τις πρώτες κιόλας ώρες άφιξής της στην Αθήνα.

Πρόκειται για την αμηχανία που φτάνει ως τη διχογνωμία μεταξύ κάποιων κυβερνητικών στελεχών σχετικά με το πάρτι που διοργανώνει το βράδυ της Κυριακής στο νυχτερινό κέντρο, στο οποίο εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Για το πάρτι αυτό – που θα αποτελέσει και την «επίσημη» γνωριμία της κυρίας Γκιλφόιλ με αυτό που λέμε… «Αthens by night» – έχουν σταλεί προσκλήσεις σε επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικούς, μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και άλλους παράγοντες, με απροσδιόριστο λόγο παρουσίας στο όλο φολκλόρ. Και μάλιστα, οι προσκλήσεις για τη βραδιά στα μπουζούκια έχουν σταλεί από την πρεσβεία και προβλέπουν… dress code cocktail attire.

Το θέμα που έχει προκύψει – και πολύ λογικά προφανώς – είναι ότι υπάρχει απροθυμία από την πλειονότητα των κυβερνητικών στελεχών και υπουργών που έχουν λάβει πρόσκληση, να εμφανιστούν στα… μπουζούκια, ειδικά για έναν τέτοιο λόγο. Δεν συνηθίζεται άλλωστε υπουργοί να τρέχουν σε νυχτερινά κέντρα για να γνωρίσουν οποιονδήποτε διπλωματικό αξιωματούχο, ακόμα κι αν πρόκειται για την πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Έτσι κι αλλιώς, ούτε τέτοια κουλτούρα με τα μπουζούκια έχει επικρατήσει στην πολιτική ζωή, ούτε όμως είναι και το πιο ορθό να ακολουθεί ένας κυβερνητικός τέτοιου είδους πρόγραμμα στο πλαίσιο εκδηλώσεων μίας πρέσβη.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μεμονωμένες φωνές – από υπουργούς οι οποίοι προσδοκούν στενή σχέση με τον αμερικανικό παράγοντα και έχουν… ενέργεια για έντονες διασκεδάσεις, όπως είναι τα λαϊκά γλέντια – που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να εμφανιστούν κυβερνητικοί ανάμεσα σε ρίψεις χλωμών γαρυφάλλων, υπό τους ήχους του άσματος «ξημερώματα» και ας δίνουν έτσι… δικαιώματα για κριτική, ακόμα και για σατιρικά σκετς.

Όπως αναφέρουν οι προβληματισμένοι με όλο αυτό το σκηνικό, είναι άλλο να εμφανιστούν κάποιοι πολιτικοί στο σημερινό γκαλά της κυρίας Γκιλφόιλ στο ξενοδοχείο «Grand Ηayat», για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών κι άλλο τα μπουζούκια με τον Αργυρό.

Προφανώς, η επιλογή για το τι θα γίνει είναι στην ευχέρεια καθενός που έχει λάβει πρόσκληση. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν φαίνεται διατεθειμένο – τουλάχιστον μέχρι το πρωί του Σαββάτου – να δώσει κάποιες οδηγίες προς τους υπουργούς για το εάν πρέπει να πάνε ή όχι.

Άλλωστε πρώτη φορά στα χρονικά τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα μπροστά σε μία κυβέρνηση. Μπορεί να έχουν προκύψει κατά περιόδους διάφορα περίεργα ή αλλόκοτα διλήμματα, αλλά για τη συμμετοχή ή όχι σε μπουζουκοπάρτι δεν έχει τεθεί μέχρι τώρα.

Ισχύει μάλιστα και το εξής, που ενδεχομένως με τον αλέγκρο χαρακτήρα της η κυρία Γκιλφόιλ δεν του έχει δώσει τη δέουσα σημασία: Οι πρέσβεις πάνε στους υπουργούς και όχι το αντίθετο. Και επίσης δεν προσκαλείς κυβερνητικούς παράγοντες σε προσωπικά πάρτι.

