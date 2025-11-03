Πολεμικό κλίμα στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ: Πυρ ομαδόν για τα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω», «να ζητηθούν παραιτήσεις», «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Επίθεση των γαλάζιων βουλευτών στη διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά την αιφνιδιαστική απόφαση να βάλει λουκέτο περίπου στα μισά καταστήματα στη χώρα λαμβάνει χώρα σε τηλεδιάσκεψη στην οποία μετέχουν περί τους 80 βουλευτές της ΝΔ.

Στην τηλεδιάσκεψη κυριαρχούν οι υψηλοί τόνοι και οι φωνές τόσο για τη διοίκηση των ΕΛΤΑ αλλά και για χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης.



Είναι ενδεικτικό του κλίματος ότι στην τηλεδιάσκεψη μετέχουν περίπου 80 βουλευτές της ΝΔ, τόσο από το Λεκανοπέδιο όσο και από νομούς της περιφέρειας και φαίνεται ότι η οπισθοχώρηση της εταιρείας δεν έχει κάμψει τις αντιδράσεις.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ως εδώ και μη παρέκει, το πολίτευμα μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, κύριοι, αν δεν το γνωρίζετε». «Ακούω 180.000 ευρώ ενοίκιο στα κεντρικά δίνετε, αν βρίσκατε γραφεία με 100.000 θα γλυτώνατε 80.000 ευρώ. Μισθοί πόσων ταχυδρόμων. Είναι τεράστιο αυτογκόλ. Τι πλάνο υπάρχει; Να κλείσουμε τα ταχυδρομεία να πηγαίνει ο κόσμος στην άλλη άκρη;».

Σε παρόμοιο μήκος κύματος ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου που έκανε λόγο για αυτογκόλ και ανέφερε ότι πληροφορήθηκε την απόφαση ευρισκόμενος σε κανάλι. Μάλιστα τόνισε ότι στελέχη παίρνουν ως και δεκαπλάσιους μισθούς από αυτούς των βουλευτών, ενώ ζήτησε να εμπλακούν δήμοι και περιφέρειες στη συζήτηση. «Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος έτσι και εμείς. Τι προσπάθειες μείωσης του κόστους έχετε κάνει; Αληθεύει ότι οι μισθοί σας είναι 10πλασιοι των βουλευτών; Μας έχετε κουράσει, είστε από το πουθενά εσείς, φέρεται να είπε.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσων της ΝΔ Γιάννης Παππάς φέρεται να έθεσε ζήτημα παραίτησης σύσσωμης της διοίκησης των ΕΛΤΑ. «Δεν αντέχω άλλο να με βρίζουν. Να ζητηθούν παραιτήσεις».

Οργή και από τον βουλευτή Α’ Πειραιά, Δημήτρη Μαρκόπουλο. «Πάρτε το πίσω» φώναζε. «Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ . Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;».

«Πάρτε το πίσω σημερα» φώναζε και ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας, στη γραμμή Μαρκόπουλου.

«Όποιος είναι άχρηστος πολιτικά φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Παραιτηθείτε. Στον κοβιντ εκτοξεύτηκε το μεταφορικό κόστος εσείς τι κάνατε;», ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης.

«Οι τρεις μήνες παράταση (για κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια) δε φτάνουν για διαβούλευση. Απαιτείται να υπάρξει εναλλακτικό πλάνο» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής της Α’ Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.



Υψηλοί τόνοι και από την υφυπουργό Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, με ευθεία «πυρά» στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ.. «Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό» δήλωσε για να προσθέσει: «Εχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα και τα ΕΛΤΑ. Να αποδοθούν ευθύνες».

Από την πλευρά της η Φωτεινή Αραμπατζή τόνισε : «Δεν ανέχομαι τεχνοκρατικές υποδείξεις ξύλινης γλώσσας περί δήθεν αναγκαίων αποφάσεων διάσωσης σε βουλευτές που από το 2012 έχουν σηκώσει το βάρος των σκληρών μνημονιακών αποφάσεων και άρα γνωρίζουν καλά τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Όμως τέτοια απαξίωση προς βουλευτές δεν είχαμε ζήσει ποτε. Ούτε όταν η χώρα ήταν υπό επιτροπεία! Που νομίζετε ότι απευθύνεστε; σε «ταχυδρόμους» λανθασμένων αποφάσεων; Δεν άκουσα μια πρακτική κουβέντα για το πώς θα λειτουργήσει η αδικημένη περιφέρεια μετά το 3μηνο. Πως θα λειτουργήσει το επιστολικό έργο; Έχετε ιδέα ότι τα ΕΛΤΑ για τους ανθρώπους της περιφέρειας είναι ο τελευταίος σταθμός κοινωνικής εξυπηρέτησης, η τελευταία λάμπα που λειτουργεί; Στις Σέρρες είμαστε πρωταθλητές δημογραφικής συρρίκνωσης 14.2% και το κατάστημα του ΕΛΤΑ του Δήμου Νέας Ζίχνης που θέλετε να κλείσετε εδράζεται σε Δήμο πρωταθλητή ερήμωσης με ποσοστό 41.30% . Ο δήμος Σιντικής βρίσκεται στα σύνορα με Βουλγαρία κ σηκώνει ήδη το βάρος μιας μεγάλης δομής μεταναστών. Ο πρωθυπουργός φέρνει ένα νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού – μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και εσείς κινείστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Το κλείσιμο είναι «κόκκινη γραμμή».

Στην τηλεδιάσκεψη μετέχουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου), Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ., Γρηγόρης Σκλήκας, οι οποίοι φέρεται να είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, όπως και ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, που υπογράμμισε ότι το Υπερταμείο υποστηρίζει μεν, αλλά δεν ασκεί αρμοδιότητα.

«Ποιοι είστε εσείς που τολμάτε κ λέτε ότι το φέρατε ξαφνικά για να μην έχουμε αυτούς τους παράλληλους μονολόγους; Παράλληλοι μονόλογοι από τους βουλευτές;» είπε η βουλευτής Αχαϊας Χριστίνα Αλεξοπούλου που επιτέθηκε στον κ. Σκλήκα, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση είχε κάνει λόγο για παράλληλους μονολόγους.

«Αλαζονεία Σκληκα όταν του τηλεφώνησα πριν από καιρό. Ποιος είστε; Δεν κάνετε τίποτα από ό,τι φαίνεται», είπε ο βουλευτής Κυκλάδων Μάρκος Καφούρος.

