04.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.11.2025 12:17

Βορίζια: Αυξημένη αστυνομική παρουσία στην εκκλησία για την εξόδιο ακολουθία της 57χρονης (photos/videos)

04.11.2025 12:17
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελείται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, από νωρίς το πρωί, περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του ναού και στους γύρω δρόμους, ενώ έχει κλείσει η οδός που οδηγεί στην εκκλησία για λόγους ασφαλείας. Η αστυνομία έχει εγκαταστήσει ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο του ναού, ενώ σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Στον ουρανό του Αλικιανού πετά drone της αστυνομίας, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με πλήθος κόσμου να έχει ήδη συγκεντρωθεί για να της πει το τελευταίο αντίο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για την 57χρονη που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων θα ψαλεί στις 14:00 και θα ακολουθήσει η ταφή.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ληστεία στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

1 / 3