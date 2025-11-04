Βορίζια: Αυξημένη αστυνομική παρουσία στην εκκλησία για την εξόδιο ακολουθία της 57χρονης (photos/videos)

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελείται σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, από νωρίς το πρωί, περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του ναού και στους γύρω δρόμους, ενώ έχει κλείσει η οδός που οδηγεί στην εκκλησία για λόγους ασφαλείας. Η αστυνομία έχει εγκαταστήσει ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο του ναού, ενώ σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Στον ουρανό του Αλικιανού πετά drone της αστυνομίας, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με πλήθος κόσμου να έχει ήδη συγκεντρωθεί για να της πει το τελευταίο αντίο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για την 57χρονη που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων θα ψαλεί στις 14:00 και θα ακολουθήσει η ταφή.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται – Intercity ακινητοποιήθηκε δις και είχε 143 λεπτά καθυστέρηση

Θεσσαλονίκη: Μαζεύουν ελιές από τα ελαιόδεντρα για να παραχθεί το δημοτικό βιολογικό λάδι «Θερμαϊκός Χρυσός»

Φρίκη: Σκότωσαν τον σκύλο που είχε συμμετάσχει στις έρευνες για τα Τέμπη, τον Βασίλη Καλογήρου και τον Μπάμπη Κούτσικο