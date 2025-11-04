search
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μαζεύουν ελιές από τα ελαιόδεντρα για να παραχθεί το δημοτικό βιολογικό λάδι «Θερμαϊκός Χρυσός»

Με τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια κι αφού έστησαν τα απαραίτητα ελαιόπανα εργαζόμενοι στην υπηρεσία Πρασίνου του δήμου Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν, νωρίς το πρωί, τη συγκομιδή των ελιών από τα ελαιόδεντρα της οδού Αγγελάκη.

Οι ελιές που θα μαζευτούν από τα δέντρα της πόλης θα οδηγηθούν σε ελαιοτριβείο στην Επανομή ώστε να παραχθεί ο «Θερμαϊκός Χρυσός», το δημοτικό βιολογικό λάδι που θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς.

Η συγκομιδή των ελιών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες από τα ελαιόδεντρα που υπάρχουν στο παραλιακό μέτωπο, στο δημαρχιακό μέγαρο, στη Μονή Βλατάδων, στα πανεπιστήμια και σε άλλα σημεία του δήμου Θεσσαλονίκης, εκεί όπου υπάρχουν καρποί.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται η πιλοτική δράση, με την περσινή σεζόν να αποδεικνύεται ιδιαίτερα παραγωγική καθώς μαζεύτηκαν 1.300 κιλά ελιές που έδωσαν 150 λίτρα λάδι.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης παρακολούθησε την πρωινή διαδικασία συγκομιδής, δηλώνοντας πως βασικός στόχος της δράσης είναι να περάσει το μήνυμα της οικολογίας.

«Ο δήμος Θεσσαλονίκης, μετά τον αστικό αμπελώνα προχωρά σε μια ακόμη σημειολογική δράση σε σχέση με το πράσινο, να τονίσουμε πως τα δέντρα και οι καρποί τους είναι σημαντικά ζητώντας τη συμμετοχή των πολιτών», είπε.

Από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας Βασίλης Διαμαντάκης υπογράμμισε πως οι αναλύσεις έδειξαν πως το λάδι από τα ελαιόδεντρα ήταν έξτρα παρθένο και μοιράστηκε σε οικονομικά αδύναμους μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου αλλά και στους παιδικούς σταθμούς.

Ο κ. Διαμαντάκης ανέφερε ακόμη πως όσοι κάτοικοι έχουν στις πρασιές των πολυκατοικιών τους ελαιόδεντρα και δεν θα μαζέψουν τις ελιές μπορούν να καλέσουν τις υπηρεσίες του δήμου ώστε και αυτές να διατεθούν για τους ίδιους κοινωνικούς σκοπούς.

Η εμφιάλωση του λαδιού γίνεται με χορηγία στο ελαιοτριβείο Λέμπερου στην περιοχή της Επανομής.

