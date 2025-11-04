Οπαδική βία: Στις 7 οι συλλήψεις για την δολοφονία του 23χρονου στη Χαλκίδα – Άρης Καμπανός: «Η κοινωνία φωνάζει “ως εδώ”» 

Στις 7 έφτασαν οι συλλήψεις για την δολοφονία ενός νεαρού χθες στη Χαλκίδα, σε επεισόδιο που σχετίζεται με την οπαδική βία.

Οι αρχές είχαν δηλώσει πως στην επίθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 8 άτομα, εκ των οποίων οι επτά πλέον έχουν συλληφθεί.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ένα γνώριμο πρόσωπο στις αρχές, καθώς επρόκειτο για εμπλεκόμενο στην δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη το 2023 έξω από το κλειστό του Ρέντη, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Πρόκειται για άτομο ηλικίας 19 ετών σήμερα. Ηταν ανάμεσε σε αυτούς που είχαν προσαχθεί μετά την δολοφονία Λυγγερίδη, όμως λόγω έλλειψης στοιχείων, είχε αφεθεί ελεύθερος.

Τώρα, συνελήφθη για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα. Από την έρευνα του κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας που είχε μεταβεί στην Εύβοια, θα προκύψει και ο βαθμός συμμετοχής του στη δολοφονία του νεαρού οπαδού.

Πατέρας Αλκη Καμπανού: Κάποιοι ανεγκέφαλοι συνεχίζουν

Το νέο περιστατικό βίας σχολιάστηκε και από τον πατέρα ενός άλλου θύματος οπαδικής βίας, του Αλκη Καμπανού.

Ο Αρης Καμπανός, μιλώντας στο thesspost, σχολίασε με αφορμή το φονικό: «Μόνο θλίψη και στεναχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρόλο που έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει “φτάνει ως εδώ”, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν. Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία».

Ο πατέρας του Άλκη επισημαίνει την ανάγκη για μια συνολική, πολυεπίπεδη προσέγγιση στο φαινόμενο της βίας: «Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο από μια πλευρά αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία. Είναι και θέμα μέτρων αποτροπής. Η αποτροπή είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει άμεσα, το να δίνονται αυστηρές ποινές, να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια και να βγαίνουν οι αποφάσεις, δίνοντας μήνυμα προς όλη την κοινωνία ότι όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και η τιμωρία» είπε και πρόσθεσε: «Όλοι ως κοινωνία πρέπει τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι- να μεγαλώσουμε μια καινούρια κοινωνία παιδιών με σωστές αρχές πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας, γιατί έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρό μας σε υποκουλτούρα».

