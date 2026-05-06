ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 19:47
Αναβασμός στη Θεσσαλονίκη με τα σενάρια για λουκέτο στη βάση της Ryanair – Να καθίσουν στο τραπέζι με τη Fraport, ζητά ο Δήμος

Έκκληση στη Fraport να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, απευθύνουν από κοινού με επιστολή τους ο δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι φορείς της Θεσσαλονίκης μετά τη σημερινή σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κλείσιμο της βάσης, μετά την ενημέρωση του προσωπικού που πραγματοποιήθηκε σήμερα από την εταιρία, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υπογράμμισε ότι «κατά τη συζήτηση που είχαμε με γενικούς διευθυντές της Ryanair, μας διαβεβαίωσαν ότι πριν κάνουν οτιδήποτε, θα έχουμε ως φορείς μια ενημέρωση. Όλο αυτό συνδέεται όχι με ιδιαίτερες αυξήσεις που ετέθησαν φέτος αλλά με το υψηλό κόστος λειτουργίας των τελευταίων ετών».

Όπως είπε, σε επικοινωνία του δήμου με τη Fraport, η εταιρία είπε πως δεν γνωρίζει τίποτα, και πως έχουν γίνει διαπραγματεύσεις και ανταλλαγή απόψεων στο παρελθόν με τη low cost αεροπορική.

«Η άποψη που μας μεταφέρθηκε από την εταιρία του αερδορομίου είναι ότι η μοναδική αύξηση που δίδεται είναι αυτή που προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης επιπέδου του 0,90% του ετήσιου πληθωρισμού που καταγράφεται και δημιουργεί αυτόματη αναπροσαρμογή στα τιμολόγια χρεώσεων», είπε ο δήμαρχος.

Οι επόμενες κινήσεις

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα επόμενα βήματα των αρμόδιων φορέων είναι τα εξής:

  • Να αποσταλεί με την υπογραφή όλων των φορέων της πόλης μια επιστολή στη Fraport που θα της ζητούν να ζητήσει η ίδια, άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια κίνηση που θα βλάψει την οικονομία της περιοχής.
  • Να ζητηθεί ομόφωνα από τους αρμόδιους υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού, εάν έχουμε το απευκταίο γεγονός μιας επιμονής στην αποχώρηση, να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για ανάκτηση χαμένων δρομολογίων από άλλες εταιρίες, εντός καλοκαιριού.
  • Συγκροτήθηκε επιτροπή φορέων της πόλης η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τους υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού προκειμένου να θέσει το θέμα ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου «Μακεδονία» και επίσης να διερευνηθεί άμεσα μια δυνατότητα για τους χειμερινούς μήνες.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε με νόημα πως «είναι εξίσου σαφές ότι η πόλη δε μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών και τις καλεί με ένα πνεύμα ενότητας, συνέργειας και κοινού βηματισμού», αναφέροντας τις τρεις νέες αεροπορικές «προσθήκες» στο αεροδρόμιο, την Transavia, τη Lot και την Finnair. «Ζητώ από τη Ryanair και από το αεροδρόμιο Μακεδονίας, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να συνεχίσουν τη συζήτηση για το πώς μπορεί να είναι κερδισμένες και οι δύο εταιρίες».

Γκιουλέκας: «Να ξεκαθαρίσει το τοπίο»

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας τόνισε τα εξής:

«Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να διεκδικήσουμε είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο μια ιδιωτική εταιρεία όπως η Ryanair για το τι ακριβώς ζητεί. Ούτε με διαρροές, ούτε ακρητομιθιες μπορεί κάτι τέτοιο να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να γνωρίζουμε την κατάσταση για να την αντιμετωπίσουμε. Εμείς, από την πλευρά του ΥΜΑΘ είμαστε ο σύνδεσμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους φορείς».

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε αποτελείται από: την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, τον δήμαρχο Νέαπολης Συκεών Σίμο Δανιηλίδη, τον γενικό γραμματέα του συνδέσμου Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Δημήτρη Σιμιακό, την πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων Καλλιόπη Ξυνοπούλου, τον πρόεδρο του ΕΕΘ Κυριάκο Μερελή, και τον Βασίλη Γάκη, ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ και του δήμου Θεσσαλονίκης.Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών Πάρις Μπίλλιας.

