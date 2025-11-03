«Φρούριο» τα Βορίζια: Ανθρωποκυνηγητό για τα τρία αδέλφια, άφαντα τα όπλα – Θρήνος και σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον 39χρονο

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το ”παρών” στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές. Στην κορυφή της πομπής, η χήρα, η μητέρα και οι αδελφές του 39χρονου.

Λίγο πριν οι συγγενείς οδηγηθούν στο νεκροταφείο η χήρα του 39χρονου ακούστηκε να φωνάζει σε σπαρακτικό τόνο: «Φάνη μου, Φάνη μου», ενώ υποβασταζόμενη εκτόξευε κατάρες κατά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει αύριο Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια, όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας, την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τριών αδελφών

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή ο 39χρονος χτυπήθηκε από δύο διαφορετικά όπλα δεχόμενος τέσσερα χτυπήματα στο αριστερό πόδι, στον αριστερό ώμο, στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες.

Οι αρχές αναζητούν τρία άτομα τα οποία έχουν διαφύγει και θεωρούν σίγουρο ότι συμμετείχαν στο μακελειό του Σαββάτου. Γι αυτόν τον λόγο έχουν ξεκινήσει έρευνες όχι μόνο στα γύρω χωριά, αλλά ακόμη και στο βουνό, αναζητώντας τυχόν κρυψώνες.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν αν μία τρίτη οικογένεια έχει παίξει ρόλο στο αιματηρό επεισόδιο. Πληροφορίες θέλουν μέλη της οικογένειας αυτής να έχει συγγενικούς δεσμούς με μία από τις δύο οικογένειες που έχουν την βεντέτα και μάλιστα είχαν «πρωταγωνιστήσει» σε μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56 Χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56 Χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Στοιχεία, ακόμη και οπλισμό αναζητούν οι αρχές, στην προσπάθειά τους να ρίξουν περισσότερο φως στην αιματηρή βεντέτα που οδήγησε σε δύο θανάτους στα Βορίζια. Παρά τις μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών για κτηματικά ζητήματα, κανείς στο χωριό δεν περίμενε αυτήν την ασύλληπτη συμπλοκή.

Πόρτα πόρτα ψάχνουν η αστυνομία και η ΕΚΑΜ τα σπίτια στο χωριό Βορίζια, για να εντοπίσουν πιθανώς όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φονικό. Οι έρευνες συνεχίζονται και στην ευρύτερη περιοχή για τους ένοπλους, τον οπλισμό και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών.

Έξι άτομα φέρονται να συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα ο 39χρονος και μία 56χρονη και άλλα τέσσερα να τραυματιστούν σοβαρά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στους έξι εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του, δύο τραυματίες που νοσηλεύονται και συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνται.

Η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών, που σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν μακροχρόνιες διαφορές για κτηματικά ζητήματα και παλαιότερα περιστατικά, κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι, που ανήκε σε μέλος της μίας από τις δύο οικογένειες.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό ξέσπασμα με τους πυροβολισμούς λίγες ώρες αργότερα.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τις υποκλοπές: Η ΕΥΠ με παγίδευσε με το Predator, κατέθεσε πρώην υπάλληλος που βρισκόταν σε διένεξη με την υπηρεσία

Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης – Σπαραγμός από την οικογένειά του, φρούριο το χωριό (video)

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στον 55χρονο που τραυμάτισε 15χρονο με καραμπίνα