search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 15:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

03.11.2025 14:42

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στον 55χρονο που τραυμάτισε 15χρονο με καραμπίνα

03.11.2025 14:42
karabina_shutterstock

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γηπεδάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το βράδυ, στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, που -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων. Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες – Οι δύο ανήλικοι

Μικρή αύξηση στις υιοθεσίες το 2024, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Huppert_Isabelle_Driu__Tiago_5329_169_P
ΣΙΝΕΜΑ

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Δέκα ατάκες όλες κι όλες

Yifat Tomer-Yerushalmi
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την κράτηση της ισραηλινής εισαγγελέως που αποκάλυψε βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστίνιου κρατούμενου

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

lyriki-aithousa-stavros-niarxos
ADVERTORIAL

Η προπώληση για τις παραγωγές Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ξεκινάει στις 5 Νοεμβρίου 2025

pompi-kideia-vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης – Σπαραγμός από την οικογένειά του, φρούριο το χωριό (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 15:36
Huppert_Isabelle_Driu__Tiago_5329_169_P
ΣΙΝΕΜΑ

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Δέκα ατάκες όλες κι όλες

Yifat Tomer-Yerushalmi
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την κράτηση της ισραηλινής εισαγγελέως που αποκάλυψε βίντεο με τον ομαδικό βιασμό Παλαιστίνιου κρατούμενου

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

1 / 3