03.11.2025 13:10

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

03.11.2025 13:10
ermou_new

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκινησε.

Η προετοιμασία για τις εορταστικές αγορές του 2025 ξεκινά νωρίς, καθώς οι καταναλωτές επιθυμούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε θα μπορούν να επισκεφτούν τα αγαπημένα τους μαγαζιά κατά τη διάρκεια των Κυριακών.

Βάσει των κανονισμών που ισχύουν και των προγραμματισμένων περιόδων προσφορών και σύμφωνα και με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά κατ’ εξαίρεση τις παρακάτω τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025: Επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου αγορών
14 Δεκεμβρίου 2025: Ενδιάμεση Κυριακή προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα
21 Δεκεμβρίου 2025: Κορυφαία περίοδος εορταστικών αγορών
28 Δεκεμβρίου 2025: Τελική ευκαιρία αγορών πριν την Πρωτοχρονιά

Όσον αφορά το επόμενο έτος, οι ακριβείς ημερομηνίες των εξαιρετικών Κυριακών λειτουργίας θα προσδιοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση.

Αυτό συμβαίνει διότι εξαρτώνται από το ετήσιο ημερολόγιο των εκπτωτικών περιόδων και των εορταστικών ημερομηνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και των εμπορικών ενώσεων κάθε γεωγραφικής περιοχής.

