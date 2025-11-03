Κομφούζιο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – Πολίτες δεν γνώριζαν ποια είναι κλειστά (video)

Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση με τα ΕΛΤΑ καθώς σήμερα το πρωί πολίτες στην Αττική πήγαιναν σε καταστήματα τα οποία είναι κλειστά από σήμερα.

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν χθες αργά το απόγευμα τη λίστα με τα 46 καταστήματα που θα έκλειναν σήμερα, μερικές ώρες μετά δηλαδή και όπως είναι λογικό πολύς κόσμος δεν γνώριζε ποια καταστήματα είναι αυτά.

Ετσι, πολλοί αιφνιδιάστηκαν το πρωί φτάνοντας έξω από καταστήματα, αντικρίζοντας κλειστές πόρτες.

Το πρόβλημα είναι ότι ξαφνικά χιλιάδες άνθρωποι, αλλά και επαγγελματίες που στέλνουν παραγγελίες σε άλλες περιοχές. Γυρνούν από δήμο σε δήμο στην Αθήνα ψάχνοντας για ανοιχτά ΕΛΤΑ όπου φυσικά επειδή ορισμένα έκλεισαν, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος να περιμένει σε ουρές.

Στην Ιπποκράτους, η κάμερα του Orange Press εντόπισε πολίτες να σπρώχνουν μάταια τη πόρτα προτού δουν το φυλλάδιο που έχει τοιχοκολληθεί, στέλνοντάς τους στην Αιόλου, δηλαδφή 2 χιλιόμετρα πιο μακριά και στο κέντρο της Αθήνας. Προφανώς για ηλικιωμένους και ΑμεΑ, είναι απαγορευτική μια τέτοια μετακίνηση…

«Δεν το γνωρίζαμε, θα γίνεται χαμός στο άλλο κατάστημα» ανέφερε ένας από τους πολίτες που βρέθηκαν έξω από το κατάστημα στην Ιπποκράτους.

«Το κατάστημα εξυπηρετεί πολύ κόσμο για πολλές υπηρεσίες που είχε. Λάθος, πιστεύω, γιατί εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Και εμάς μας εξυπηρετούσε γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις, οπότε έχουμε και μεταφορές που συνεργαζόμαστε και στέλνουμε στους πελάτες μας που στα νησιά. Ό,τι προέκυπτε, ερχόμασταν στο κατάστημα».

«Είναι δυσκολία, ταλαιπωρία, γιατί πρέπει να πάμε σε άλλο κατάστημα που είναι πολύ πιο μακριά και θα γίνεται χαμός, πολύς κόσμος» προσέθεσε ο συνεταίρος της.

Άλλος κάτοικος κάνει λόγο για προχειρότητα στις αποφάσεις των υπευθύνων. «Νομίζω έγινε πρόχειρα, χωρίς κάποιο σοβαρό σχεδιασμό. Χωρίς να έχει αναγγελθεί εκ των προτέρων, ώστε να προετοιμαστούν οι άνθρωποι» σχολίασε.

