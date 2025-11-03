Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες – Οι δύο ανήλικοι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (2/11) στην επαρχιακή οδό Άρτας-Νεοχωρίου στο οποίο τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ένας 21χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι.

Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένοι ο οδηγός καθώς επίσης ένας 17χρονος και μία 16χρονη.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, και οι τρεις διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο της Άρτας ενώ σχετική έρευνα διεξάγεται από την Τροχαία.

