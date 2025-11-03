Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης – Σπαραγμός από την οικογένειά του, φρούριο το χωριό (video)

Φρούριο είναι τα Βορίζια Ηρακλείου σήμερα καθώς πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Η κηδεία έγινε σε ανοιχτό κύκλο τελικά και υπό τον φόβο επεισοδίου οι αρχές φρουρούσαν όλο το χωριό. Σε όσους πήγαν στο σπίτι του θύματος μάλιστα ή προσπάθησαν να πλησιάσουν το χωριό, έγινε σωματικός έλεγχος. Το θερμόμετρο έχει πιάσει «κόκκινο» και υπάρχει έντονη ανησυχία για εκδίκηση από τις δύο πλευρές.

Λίγο πριν οι συγγενείς οδηγηθούν στο νεκροταφείο η χήρα του 39χρονου ακούστηκε να φωνάζει σε σπαρακτικό τόνο: «Φάνη μου, Φάνη μου».

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές. Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει αύριο Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.

Χθες το βράδυ, περίπου στις 20:00 έφτασε η σορός του θύματος στην οικία του, με το κλίμα να είναι πάρα πολύ βαρύ. Κατά την πομπή προς το νεκροταφείο, ακούγονταν κλάματα και φωνές από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος που δεν θρηνεί την απώλεια του ανθρώπου του.

Σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή ο 39χρονος χτυπήθηκε από δύο διαφορετικά όπλα δεχόμενος τέσσερα χτυπήματα στο αριστερό πόδι, στον αριστερό ώμο, στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το cretalive, αίτηση προς την Εισαγγελία Ηρακλείου κατέθεσαν μέλη της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ζητώντας να παραστούν στην κηδεία του 39χρονου. Πρόκειται για έναν από τους αδελφούς του 39χρονου που βρίσκεται φυλακισμένος, καθώς και τον γαμπρό και τον ανιψιό του, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού. Η εισαγγελία αρνήθηκε το αίτημα.

Συνεχίζεται η αναζήτηση τριών δραστών

Οι δύο τραυματίες – ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού – κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες.

Οι αρχές αναζητούν τρία άτομα τα οποία έχουν διαφύγει και θεωρούν σίγουρο ότι συμμετείχαν στο μακελειό του Σαββάτου. Γι αυτόν τον λόγο έχουν ξεκινήσει έρευνες όχι μόνο στα γύρω χωριά, αλλά ακόμη και στο βουνό, αναζητώντας τυχόν κρυψώνες.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν αν μία τρίτη οικογένεια έχει παίξει ρόλο στο αιματηρό επεισόδιο. Πληροφορίες θέλουν μέλη της οικογένειας αυτής να έχει συγγενικούς δεσμούς με μία από τις δύο οικογένειες που έχουν την βεντέτα και μάλιστα είχαν «πρωταγωνιστήσει» σε μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

