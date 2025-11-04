Χαλκίδα: Αλλοίωσαν στοιχεία στο τόπο του εγκλήματος – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην σύλληψη επτά ατόμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία για το οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα που είχε ως αποτέλεσμα ένας 20χρονος να χάσει την ζωή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, ενώ ένας ακόμη άνδρας συνελήφθη αργότερα, κατηγορούμενος για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο του εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες φέρονται να συμμετείχαν σε άγρια συμπλοκή με οπαδικό κίνητρο μεταξύ δύο ομάδων, τα μέλη των οποίων επέβαιναν σε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, που εξελίχθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Λίγο αργότερα, το θύμα μεταφέρθηκε με όχημα και εγκαταλείφθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, επίσης από αιχμηρά αντικείμενα, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αξιοποίησαν ψηφιακά μέσα και ειδικές ανακριτικές τεχνικές για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και τη σύλληψή τους.

Κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό περιστατικό.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα μετά από συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού, χθες αργά το βράδυ σε περιοχή της Χαλκίδας

Συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο όπου έλαβε χώρα η συμπλοκή

Κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας».

Πατέρας Αλκη Καμπανού: Κάποιοι ανεγκέφαλοι συνεχίζουν

Το νέο περιστατικό βίας σχολιάστηκε και από τον πατέρα ενός άλλου θύματος οπαδικής βίας, του Αλκη Καμπανού.

Ο Αρης Καμπανός, μιλώντας στο thesspost, σχολίασε με αφορμή το φονικό: «Μόνο θλίψη και στεναχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρόλο που έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει “φτάνει ως εδώ”, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν. Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία».

Ο πατέρας του Άλκη επισημαίνει την ανάγκη για μια συνολική, πολυεπίπεδη προσέγγιση στο φαινόμενο της βίας: «Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο από μια πλευρά αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία. Είναι και θέμα μέτρων αποτροπής. Η αποτροπή είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει άμεσα, το να δίνονται αυστηρές ποινές, να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια και να βγαίνουν οι αποφάσεις, δίνοντας μήνυμα προς όλη την κοινωνία ότι όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και η τιμωρία» είπε και πρόσθεσε: «Όλοι ως κοινωνία πρέπει τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι- να μεγαλώσουμε μια καινούρια κοινωνία παιδιών με σωστές αρχές πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας, γιατί έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρό μας σε υποκουλτούρα».

