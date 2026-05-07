Έλον Μασκ: Απίστευτες αποκαλύψεις στη δίκη του OpenAI – Προσφέρθηκε να γίνει… δωρητής σπέρματος

Χαρακτηριστικά… σαπουνόπερας αποκτά η δίκη για την OpenAI, με διάδικους τον Έλον Μασκ και τους δημιουργούς και ιδιοκτήτες του οργανισμού που παράγει το ChatGPT.

Πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI εξήγησε πώς η ασυνήθιστη προσωπική της σχέση με τον Έλον Μασκ οδήγησε στη γέννηση τεσσάρων παιδιών του. Η Σίβον Ζίλις κατέθεσε για ώρες την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο της αγωγής που έχει ασκήσει ο Μασκ με σκοπό να ανατρέψει τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία.

Το επίκεντρο της κατάθεσης της Ζίλις ήταν η άμεση συμμετοχή της στις αρχικές συζητήσεις με τον Μασκ σχετικά με τη μετατροπή της εταιρείας σε κερδοσκοπική, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκε για τον Μασκ και συνδέθηκε μαζί του, καθώς παρείχε συμβουλές στην OpenAI. «Εξακολουθούσα να θέλω πραγματικά να γίνω μητέρα και ο Έλον μου έκανε την πρόταση εκείνη την περίοδο και την αποδέχτηκα», είπε, εξηγώντας ότι ο Μασκ το 2020 είχε προσφερθεί να δωρίσει σπέρμα.

«Ενθάρρυνε τους γύρω του εκείνη την εποχή να κάνουν παιδιά και είχε παρατηρήσει ότι εγώ δεν είχα. Προσφέρθηκε να κάνει μια δωρεά», είπε η Ζίλις, η οποία εργάζεται ως επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Σίλικον Βάλεϊ για πάνω από 15 χρόνια και κατείχε διευθυντικές θέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία του Μασκ, την Tesla, και στην εταιρεία νευροτεχνολογίας του, Neuralink.

Εντάχθηκε στην OpenAI ως σύμβουλος το 2016, λίγο μετά την ίδρυσή της, θέση μέσω της οποίας, όπως είπε την Τετάρτη, γνώρισε για πρώτη φορά τον Μασκ. Δεδομένου του ρόλου της Ζίλις στις εταιρείες του Μασκ και στην OpenAI, καθώς τελικά ανέλαβε θέση διευθύντριας στην OpenAI από το 2020 έως το 2023, αποτελεί σημαντική μάρτυρα στη δίκη.

«Μεμονωμένη» ερωτική σχέση

Οι δικηγόροι της OpenAI έχουν αναφέρει ότι η ίδια διαβίβαζε πληροφορίες σχετικά με την OpenAI στον Μασκ, αφότου αυτός αποχώρησε το 2018 από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την οποία είχε συνιδρύσει και στην οποία είχε προσφέρει αρχικές δωρεές. Η Ζίλις δήλωσε ότι είχε μια «μεμονωμένη» ερωτική σχέση με τον Μασκ πριν από περίπου μια δεκαετία, αλλά δεν είχε ερωτική σχέση μαζί του το 2020, όταν ο Μασκ της πρότεινε αρχικά να γίνει πατέρας των παιδιών της.

Εξήγησε ότι αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα υγείας που είχαν αλλάξει τα αρχικά της σχέδια να ακολουθήσει μια πιο παραδοσιακή προσωπική πορεία, δηλαδή να παντρευτεί και να κάνει παιδιά με έναν ερωτικό σύντροφο. Το αρχικό σχέδιο της Ζίλις για τον ρόλο του Μασκ στη ζωή των δύο πρώτων παιδιών που απέκτησε μαζί του δεν ήταν απαραίτητα αυτό ενός ενεργού πατέρα, και οι δύο είχαν συμφωνήσει να κρατήσουν την πατρότητά του «αυστηρά εμπιστευτική».

Σήμερα, ο Μασκ συμμετέχει ενεργά στη ζωή των τεσσάρων πλέον παιδιών του με τη Ζίλις, είπε, εξηγώντας ότι περνούν μερικές ώρες την εβδομάδα μαζί ως οικογένεια. Η Ζίλις είπε ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον Μασκ είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αποκάλυψε στον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ότι τα δίδυμα που γέννησε το 2021 ήταν παιδιά του Μασκ.

Είπε στον Άλτμαν ότι ο Μασκ ήταν ο πατέρας τον επόμενο χρόνο, όταν έμαθε ότι επρόκειτο να δημοσιευτεί σύντομα ένα ρεπορτάζ του Business Insider σχετικά με το ότι ο Μασκ ήταν πατέρας των παιδιών της. Παρά ταύτα, ο Άλτμαν και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ήθελαν να κρατήσουν τη Ζίλις στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλαγή εταιρικής δομής

Η Ζίλις δήλωσε την Τετάρτη ότι οι τρεις παρέμειναν φίλοι τουλάχιστον μέχρι το 2023. Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τη συνεργασία της Ζίλις με την OpenAI για χρόνια μετά την αποχώρηση του Μασκ από την εταιρεία, ο Μπρόκμαν είπε: «Την εμπιστευόμασταν ότι θα κρατούσε υπό έλεγχο τη σύγκρουση με τον Έλον».

Η Zilis αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2023, καθώς ο Μασκ εγκαινίαζε την xAI, μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει ένα chatbot το οποίο αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή του ChatGPT της OpenAI.

Με βάση το ιστορικό πολλών ετών, συμπεριλαμβανομένων των email και των μηνυμάτων κειμένου που έχουν ενσωματωθεί στην υπόθεση μεταξύ της Ζίλις, του Άλτμαν, του Μπρόκμαν και του Μασκ, οι δικηγόροι της OpenAI επικεντρώθηκαν σε διάφορα παραδείγματα συζητήσεων σχετικά με την αλλαγή της εταιρικής δομής της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Η απομάκρυνση από το να είναι μια καθαρά μη κερδοσκοπική εταιρεία θεωρήθηκε απαραίτητη ήδη από το 2017, προκειμένου η OpenAI να αναπτυχθεί και να συγκεντρώσει από επενδυτές πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με γραπτές συζητήσεις που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και στις οποίες συμμετείχε ο Μασκ.

Ο Μπρόκμαν και ένας άλλος συνιδρυτής της OpenAI, ο Ίλια Σούτσκεβερ, πίεζαν για τη μετάβαση της εταιρείας σε B Corp, που είναι ένας τύπος κερδοσκοπικής οντότητας η οποία δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη αποστολή. Τα email της Ζίλις έδειξαν ότι ο Μασκ ήθελε μεγαλύτερο έλεγχο της OpenAI, μέσω επιπλέον θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο, και πρότεινε ακόμη και η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να ενταχθεί στην Tesla, πιθανώς ως θυγατρική B Corp της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Ζίλις ανέφερε σε γραπτή ανταλλαγή μηνυμάτων ότι μια τέτοια κίνηση για την OpenAI «επιλύει άμεσα το ζήτημα της χρηματοδότησης». Τελικά, οι Άλτμαν, Μπρόκμαν και Σούτσκεβερ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στους όρους με τον Μασκ, κυρίως επειδή επέμεναν ότι ο Μασκ «δεν πρέπει να έχει τον έλεγχο» του έργου της OpenAI, σύμφωνα με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα της Ζίλις που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης

Χανταϊός: Στην Τενερίφη κατευθύνεται το «κρουαζιερόπλοιο της καραντίνας»

CNBC: Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω στην «Επιχείρηση Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ – Ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό