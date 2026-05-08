Eurobank: Καθαρά κέρδη 331 εκατ. ευρώ και ισχυρή πιστωτική επέκταση το πρώτο τρίμηνο 2026

Ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και αυξημένη λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε η Eurobank κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά το περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τις πιέσεις από τη διεθνή συγκυρία.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 331 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διατηρήθηκαν στα 0,09 ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,1%.

Η τράπεζα συνέχισε να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, με τα δάνεια να αυξάνονται οργανικά κατά 1,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Από το ποσό αυτό, τα 0,4 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα και τα 0,7 δισ. ευρώ τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων ανήλθαν σε 57,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 37,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 9 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 9,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 35,2 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 13,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 5 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ελλάδα διατήρησε ισχυρή δυναμική, ενώ η στεγαστική πίστη εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 4% και ανήλθαν σε 664 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19,9% στα 203 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εργασιών διαχείρισης περιουσίας, των χορηγήσεων και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 877 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,1%.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 330 εκατ. ευρώ, ενώ τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 536 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,6%. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στα 76 εκατ. ευρώ.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να υποχωρεί στο 2,6% και την κάλυψη από σωρευτικές προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 94,1%. Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 15,4%.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 82,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 10,2 δισ. ευρώ. Το ενεργητικό και παθητικό των πελατών private banking ανήλθε σε 14,1 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε ότι η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη παρά τις διεθνείς αναταράξεις, επισημαίνοντας ότι οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδας συνεισέφεραν περίπου το ήμισυ της κερδοφορίας του ομίλου.

Όπως ανέφερε, η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική θέση Ελλάδας και Κύπρου σημαντικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Παρά τις αναθεωρήσεις στις προβλέψεις για την ανάπτυξη, η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του για το 2026.

