Φάκελος «αφορολόγητο»: Πώς να μεταβιβάσετε 1,6 εκατ. ευρώ αφορολόγητα – Οδηγός και παγίδες

Σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και η στεγαστική κρίση πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, η μεταβίβαση περιουσίας από τη μια γενιά στην άλλη έχει μετατραπεί σε «σανίδα σωτηρίας». Το ισχύον φορολογικό πλαίσιο παραμένει γενναιόδωρο, με το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ να αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο στα χέρια των φορολογουμένων. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς κρύβονται λεπτές ισορροπίες και «παγίδες» που μπορούν να μετατρέψουν μια γονική παροχή σε εφιάλτη με πρόστιμα.

Η «σιωπηλή» κατάργηση του φόρου κληρονομιάς

Στην πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση κατήργησε στην πράξη τον φόρο κληρονομιάς και γονικής παροχής για τη μεγάλη πλειονότητα της μεσαίας τάξης. Με δεδομένο ότι ελάχιστες οικογένειες στην Ελλάδα διαθέτουν περιουσίες που υπερβαίνουν το συνολικό αφορολόγητο των 1,6 εκατ. ευρώ ανά παιδί (800.000€ από κάθε γονέα), η μεταφορά πλούτου γίνεται πλέον χωρίς «αιμορραγία» προς το κράτος.

Πρόκειται για μια σαφή πολιτική επιλογή που διευκόλυνε τις οικογένειες να στηρίξουν τη νέα γενιά, αλλά ταυτόχρονα δέχεται έντονη κριτική. Οι επικριτές του μέτρου επισημαίνουν ότι ευνοεί δυσανάλογα όσους κατέχουν ήδη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ενισχύοντας τις κοινωνικές ανισότητες και στερώντας από το δημόσιο ταμείο έσοδα από τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Το «ταβάνι» των 800.000 ευρώ και η αυτοτέλεια ανά γονέα

Το κρίσιμο σημείο που πολλοί αγνοούν είναι η αυτοτέλεια του ορίου. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει αυτοτελώς για κάθε δωρητή προς κάθε δωρεοδόχο της Α’ Κατηγορίας (συζύγους, παιδιά, εγγόνια, γονείς). Σημειώνεται ότι στο όριο αυτό προσμετρώνται σωρευτικά όλες οι δωρεές που έχουν γίνει από την 1η Οκτωβρίου 2021 και μετά.

Το «αγκάθι» των μετρητών και η παγίδα του «Πόθεν Έσχες»

Παρά την ελευθερία που δίνει το όριο, ο νομοθέτης παραμένει αμείλικτος σε δύο σημεία:

Τραπεζική Διαδρομή: Αφορολόγητο στα μετρητά υφίσταται μόνο μέσω τραπέζης. Οποιαδήποτε μεταφορά εκτός συστήματος επιφέρει αυτοτελή φόρο 10% από το πρώτο ευρώ, ακυρώνοντας το αφορολόγητο. Έλεγχος Πόθεν Έσχες: Ο δωρητής πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει πώς απέκτησε τα χρήματα ή το ακίνητο. Αν η εφορία κρίνει ότι τα ποσά δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του παρελθόντος, ο δωρητής κινδυνεύει με πρόστιμα για «αδικαιολόγητο πλουτισμό».

Ακίνητα και η στρατηγική της Ψιλής Κυριότητας

Στην αγορά ακινήτων, η δημοφιλέστερη μέθοδος παραμένει η μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας. Ο γονέας διατηρεί το δικαίωμα χρήσης (επικαρπία), ενώ το παιδί αποκτά την ιδιοκτησία σε αξία μειωμένη λόγω της ηλικίας του γονέα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται ο φόρος ακόμα και σε ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας, ενώ η πλήρης κυριότητα περιέρχεται στο παιδί αυτόματα στο μέλλον.

Το «παράθυρο» των 800.000 ευρώ είναι μια σημαντική ανάσα για την οικογενειακή οικονομία, αλλά απαιτεί χειρουργική ακρίβεια στις κινήσεις. Η ψηφιοποίηση μέσω του myPROPERTY έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες, όμως ο κίνδυνος ενός μελλοντικού ελέγχου της ΑΑΔΕ καθιστά τη συμβουλή ενός ειδικού απαραίτητη.

Διαβάστε επίσης:

Η «μάχη των ξενοδόχων» της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας: Οι δυναστείες της φιλοξενίας και το νέο στοίχημα της Αθήνας

Η νέα έκρηξη ακρίβειας αποκαλύπτει ξανά τα ευάλωτα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς

«Έκρηξη» πληθωρισμού δείχνουν οι τιμοληψίες της ΕΛΣΤΑΤ