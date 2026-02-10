Χανιά: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε, αναζητείται ο οδηγός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά όταν σημειώθηκε τροχαίο με παράσυρση και θύμα μία πεζή γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.
Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.
Διαβάστε επίσης:
Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της
Ανέβηκε 30% από το Σεπτέμβριο η στάθμη του νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς
ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας – Εκτός campus τα επεισόδια» αναφέρει η έκθεση της Πρυτανείας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.