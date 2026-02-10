Χανιά: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε, αναζητείται ο οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά όταν σημειώθηκε τροχαίο με παράσυρση και θύμα μία πεζή γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.

Διαβάστε επίσης:

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της

Ανέβηκε 30% από το Σεπτέμβριο η στάθμη του νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς

ΑΠΘ: «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας – Εκτός campus τα επεισόδια» αναφέρει η έκθεση της Πρυτανείας