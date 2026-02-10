search
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026 13:10

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

10.02.2026 13:10
eleysina-tragwdia

Συγκλονίζει η περιγραφή του πρώην συζύγου της γυναίκας που παρέσυρε και σκότωσε κατά λάθος με το αυτοκίνητο τη μητέρα της στην Ελευσίνα.

Η 72χρονη βρήκε σχεδόν ακαριαίο θάνατο κάτω από το σπίτι της, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν για να παρκάρει.

Η μαρτυρία του πρώην συζύγου της 44χρονης οδηγού είναι χαρακτηριστική:

«Ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά, η γυναίκα μου πήγε να κάνει όπισθεν αλλά ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από την πλευρά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα.

Τσέκαρε για να κάνει πίσω και όπως έκανε σιγά σιγά πίσω τη βρήκε σε αυτό το κλαδί, τη βρήκε σε αυτό το σημείο (στο λαιμό) και υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία.

Κατέβηκαν γείτονες να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αλλά στα 3 λεπτά είχε φύγει, όμως, η πεθερά μου.

Είχε δίπλωμα από το 2018 η σύζυγος αλλά δεν οδηγούμε για κάποιο διάστημα και το είχε ξαναπιάσει εδώ και 3 χρόνια», δηλώνει, και προσθέτει ότι βρίσκονται σε σοκ τόσο η 44χρονη, όσο και τα τρία παιδιά που ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είδαν τη γιαγιά τους να πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους.

«Ήταν η κακιά η ώρα γιατί στριμώχθηκε στην πόρτα που ήταν ανοιχτή. Έγινε με μηδέν ταχύτητα απλά βρήκε στο σημείο που ήταν μυτερό και τη βρήκε στο θώρακα και στο λαιμό.

Τα παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί ότι η γιαγιά έχε φύγει από τη ζωή, θα χρειαστούν ψυχιάτρους και μεγάλη βοήθεια», αναφέρει ο ίδιος.

Το χρονικό

Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όταν η 44χρονη οδηγός, επιστρέφοντας στο σπίτι μαζί με τα τρία, ανήλικα παιδιά της, προσπάθησε να παρκάρει το μαύρο ΙΧ πάνω στον δρόμο, επί της οδού Αλκιβιάδου.

Εκείνη την ώρα η 72χρονη μητέρα της, η οποία ήταν συνοδηγός, βγήκε από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει και στάθηκε στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήματος.

Η 44χρονη έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί ανάμεσα στο αμάξι και ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο και να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο.

Μέσα σε 3 λεπτά και προτού φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο η ηλικιωμένη είχε καταλήξει από ακατάσχετη αιμορραγία.

