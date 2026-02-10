search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 11:23

Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

10.02.2026 11:23
ASLANIDIS_PAVLOS_FILE

O Παύλος Ασλανίδης που μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού εκτελούσε χρέη προσωρινού προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εξελέγη και επίσημα στη θέση αυτή.

Εκτός από την παμψηφεί εκλογή Ασλανίδη στη θέση του νέου προέδρου, στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης ενώ ταμίας θα είναι και πάλι η Μιρέλα Ρούτσι.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς την παρουσία της απερχόμενης προέδρου που δεν προσήλθε στην ψηφοφορία.

Την παραίτηση Καρυστιανού είχαν ζητήσει τα άλλα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσής της να κατέβει στην πολιτική.

«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» έγραφαν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.

Διαβάστε επίσης:

Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους

Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί

Χανιά: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε, αναζητείται ο οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Preview
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

radiofono_new
MEDIA

All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

erdogan-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ταξίδι στην… Άγκυρα: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:17
eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Preview
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

radiofono_new
MEDIA

All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

1 / 3