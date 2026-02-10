Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

O Παύλος Ασλανίδης που μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού εκτελούσε χρέη προσωρινού προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εξελέγη και επίσημα στη θέση αυτή.

Εκτός από την παμψηφεί εκλογή Ασλανίδη στη θέση του νέου προέδρου, στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης ενώ ταμίας θα είναι και πάλι η Μιρέλα Ρούτσι.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς την παρουσία της απερχόμενης προέδρου που δεν προσήλθε στην ψηφοφορία.

Την παραίτηση Καρυστιανού είχαν ζητήσει τα άλλα μέλη του ΔΣ του συλλόγου μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσής της να κατέβει στην πολιτική.

«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» έγραφαν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.

