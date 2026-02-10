Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγο στον σταθμό «Αμπελόκηποι» του μετρό όταν ένας αλλοδαπός άνδρας που βρισκόταν στην αποβάθρα έπεσε στις ράγες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία και έχασε για λίγο τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να πέσει στις ράγες.
Μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, επιβάτες πάτησαν το κουμπί έκτακτης ανάγκης προκειμένου να σταματήσει ο συρμός που πλησίαζε το σημείο.
Τότε, τρεις αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη κινητοποιήθηκαν και τον ανέβασαν και πάλι στην αποβάθρα.
Διαβάστε επίσης
Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί
Χανιά: Αυτοκίνητο χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε, αναζητείται ο οδηγός
Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.