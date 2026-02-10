search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026

Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγο στον σταθμό «Αμπελόκηποι» του μετρό όταν ένας αλλοδαπός άνδρας που βρισκόταν στην αποβάθρα έπεσε στις ράγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία και έχασε για λίγο τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να πέσει στις ράγες.

Μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, επιβάτες πάτησαν το κουμπί έκτακτης ανάγκης προκειμένου να σταματήσει ο συρμός που πλησίαζε το σημείο. 

Τότε, τρεις αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη κινητοποιήθηκαν και τον ανέβασαν και πάλι στην αποβάθρα.

