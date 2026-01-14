search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 00:14
14.01.2026 23:39

Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

14.01.2026 23:39
pavlos_aslanidis_new

Δεκτή έκανε ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Δ.Σ., με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει προσωρινά χρέη προέδρου.

Η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»

«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

  • Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
  • Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
  • Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης

Ελένη Βασάρα

Μιρέλα Ρούτσι».

