Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεκτή έκανε ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Δ.Σ., με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει προσωρινά χρέη προέδρου.
«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:
Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της
Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:
Τα μέλη του ΔΣ
Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι».
Διαβάστε επίσης:
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ
Πότε θα γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας και πώς άλλαξαν τα δεδομένα – To παρασκήνιο με την ψηφοφορία
Σημαντικό έργο του Δήμου Αθηναίων για τα αδέσποτα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.