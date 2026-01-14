search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

14.01.2026 21:18

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

14.01.2026 21:18
Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία της 45χρονης αλλοδαπής, που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ΄ επάγγελμα, κατ΄ εξακολούθηση.

Πρόκειται για τη συλληφθείσα: (επ.) TARCHNISHVILI ή LOMJARIA ή TARHNISHVILI (ον.) TAMARI ή TAMAR ή TAMAR, του IRAKLI ή LOSEBI ή IOSEBI γεν. 1980 στη Γεωργία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων, που έχουν τελεστεί από την ανωτέρω κατηγορουμένη σε βάρος και άλλων θυμάτων, την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με το παραπάνω έγκλημα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476737, 210-6476541, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 22:23
