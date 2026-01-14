Σοκ στο Αιγάλεω: 96χρονη βγήκε στον δρόμο και αυτοπυρπολήθηκε

Να βάλει τέλος στη ζωή της επιχείρησε 96χρονη στο Αιγάλεω αυτοπυρπολούμενη.

Η ηλικιωμένη λίγο πριν τις 11.00 βγήκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης όπου υπάρχουν διάφορα καταστήματα. Περιέλουσε τον εαυτό της με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά.

Διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας.

Παραμένει άγνωστο το τι την ώθησε σε αυτή την πράξη.

