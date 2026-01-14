search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 17:51
14.01.2026 16:04

Σοκ στο Αιγάλεω: 96χρονη βγήκε στον δρόμο και αυτοπυρπολήθηκε

14.01.2026 16:04
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new

Να βάλει τέλος στη ζωή της επιχείρησε 96χρονη στο Αιγάλεω αυτοπυρπολούμενη.

Η ηλικιωμένη λίγο πριν τις 11.00 βγήκε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης όπου υπάρχουν διάφορα καταστήματα. Περιέλουσε τον εαυτό της με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά.

Διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας.

Παραμένει άγνωστο το τι την ώθησε σε αυτή την πράξη.

