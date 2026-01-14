Σέρρες: «Του έριξα μπουνιές και γονατιές στο κεφάλι, ήθελα να πάρει ένα μάθημα»

Με κυνικό τρόπο περιέγραψε ο 16χρονος τα θανατηφόρα χτυπήματα που έφερε σε έναν 17χρονο στις Σέρρες, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τη ζωή του.

Κατά την απολογία του ο δράστης παραδέχτηκε και περιέγραψε τις πράξεις του, αρνήθηκε όμως την κατηγορία ότι είναι δολοφόνος, καθώς ισχυρίστηκε πως ήθελε «να πάρει ένα μάθημα».

«Του έριξα δύο με τρεις μπουνιές στο κεφάλι και δύο γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει. Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια», φέρεται να υποστήριξε αρχικά.

«Με το που έπεσε κάτω, τότε σταμάτησα να τον χτυπάω. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Συγκλονίστηκα μόλις άκουσα τι έγινε. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Δεν είχα σκοπό να του κάνω τέτοιο κακό» πρόσθεσε.

Αιτία της επίθεσης κατά τον ίδιο, ήταν το γεγονός ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του και ήθελε να του ζητήσει τον λόγο.

«Όταν τον συνάντησα, πήγα προς το μέρος του και εκείνος προς εμένα, συναντηθήκαμε κάτω από τα σκαλιά της Μητρόπολης. Τον ακολουθούσε ο φίλος του Α., και εμένα ο Α. και ο Ν., οι οποίοι στέκονταν 10 βήματα πίσω μου. Με το που τον συνάντησα του είπα “Τι είπες στην Ε.;”, και το είπα με υφάκι. Τότε μου φάνηκε ότι ο ίδιος αγρίεψε, και αμέσως του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός» υποστήριξε.

«Από κινητό της κοπέλας μου έστειλα στον Άγγελο “έλα φίλε τι έγινε με την Ε.” και εκείνος μου απάντησε “αδερφέ δεν έχω όρεξη για μ@@@@ίες, ήμουν τέρμα σουρωμένος”. Έμαθα, όμως, από την κοπέλα μου ότι δεν ήταν σουρωμένος, ήταν νηφάλιος και σοβαρολογούσε, και για αυτό θίχτηκε ο εγωισμός μου. Συνάντησε την κοπέλα μου από κοντά 4-5 μέρες πριν το σκηνικό ο Άγγελος» ισχυρίστηκε.

«Συνάντησα την Ε. κατά τις 21.40 έξω από την Παναγίτσα και πήγαμε πεζοί στο σπίτι της. Καθίσαμε περίπου 1 ώρα στο σπίτι της, έλειπε η μητέρα της (καθώς εργαζόταν), και μετά φύγαμε για τη Νομαρχία. Στην Ε. όταν είπα ότι χτύπησα τον Άγγελο δεν αντέδρασε, ούτε έδειξε να ανησυχεί. Δεν μου είπε να τον χτυπήσω, απεναντίας μου ζήτησε να μην ασχοληθώ» είπε ακόμη, ενώ για το θύμα ανέφερε ότι μετά το επεισόδιο σηκώθηκε όρθιος και έφυγε και γι΄αυτό δεν ασχολήθηκε με το να πάρει ΕΚΑΒ ή την αστυνομία.

«Σηκώθηκε και έφυγε μόνος του. Δεν φαινόταν ότι είχε κάτι σοβαρό. Δηλώνω ξανά ότι δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω τον θάνατο του Άγγελου. Μετανιώνω για ό,τι συνέβη» κατέληξε.

