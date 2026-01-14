Αγρότες: «Λευκός καπνός» από την πανελλαδική για συνάντηση με Μητσοτάκη – Χωρίς συλλαλητήριο, με τα τρακτέρ στα μπλόκα

Σαν «ένα μπλόκο» προχώρησαν σε αποφάσεις για τη στάση τους και την πορεία του αγώνα τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 46 ημέρες στα μπλόκα όλης της χώρας, ανάβοντας το «πράσινο φως» για συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Μετά το ραντεβού-παρωδία με τους «πρόθυμους» εκπροσώπους του «κανενός», όπως λένε οι αγρότες της πλειοψηφίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να καλέσει σε διάλογο τους «πραγματικούς αγρότες των πραγματικών μπλόκων».

Μετά από την επικοινωνία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας Ρίζο Μαρούδα και έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις έγινε δεκτό η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στην Αθήνα να αποτελείται από 25μέλη + 5 παρατηρητές.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Καρδίτσα, ο Ρίζος Μαρούδας, κλείνει η συνάντηση αγροτών των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, μετά την νέα πρόσκληση της κυβέρνησης και την αποδοχή του αιτήματος των αγροτών που δεν προσήλθαν στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, οι αγρότες αποφάσισαν να μην κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Στη σύσκεψη κατατέθηκαν δύο προτάσεις:

Συμμετοχή στον διάλογο με παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα

Προσέλευση στον διάλογο χωρίς κινητοποιήσεις.

Η πλειοψηφία των μπλόκων υπερψήφισε την διεξαγωγή του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ωστόσο επειδή ένας αριθμός μπλόκων είχε επιφυλάξεις με το σκεπτικό ότι το συλλαλητήριο είναι ένα σημαντικό χαρτί για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα, αποφασίστηκε, ενιαία και συντονισμένα, να μην γίνει συλλαλητήριο τώρα, δηλαδή την ημέρα της συνάντησης, αλλά σε χρόνο που θα αποφασίσουν τα μπλόκα.

Η απόφαση των αγροτών σηματοδοτεί την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε θεσμική συζήτηση με την κυβέρνηση, χωρίς την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου, εν αναμονή της επίσημης πρόσκλησης και του καθορισμού του ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η ύπαρξη της πρότασης για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα με την κυβέρνηση. Όπως ειπώθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής, προέκυψε πρόταση πρόσκλησης σε διάλογο των γεωργών της Πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό δίχως να έχει διευκρινιστεί ακόμη η ημερομηνία. Η πρόταση της κυβέρνησης κάνει λόγο για επιτροπή 25+5 παρατηρητών με την προϋπόθεση πάντως να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Η απάντηση που έδωσαν οι αγρότες ήταν “δεν θα κλιμακώσουμε, τα μπλόκα όμως δεν φεύγουν”. Η θέση μάλιστα που διατυπώθηκε από το μπλόκο Ε-65 είναι “Ναι στον διάλογο, αλλά με κόσμο , δηλαδή τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα” και φυσικά χωρίς να διαλυθούν τα μπλόκα, ωστόσο οι αγρότες υποχώρησαν σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των δρόμων και στην κάθοδο με τα τρακτέρ, ή με τα αγροτικά τους στην Αθήνα.

Παράλληλα η πρόσκληση περιλαμβάνει και δεύτερη συνάντηση με τους 10 κτηνοτρόφους -μελισσοκόμους και αλιείς τη Δευτέρα μαζί με το γκρουπ της «πρόθυμης» μειοψηφίας, που μετέβησαν χθες στο Μαξίμου.

Ωστόσο οι κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς της πανελλαδικής επιτροπής φαίνεται ότι θέλουν ξεχωριστή συνάντηση και όχι με τους διασπαστές. Έτσι η πρόταση που φαίνεται να προκρίνεται είναι οι συναντήσεις της πανελλαδικής επιτροπής να γίνουν ή την ίδια ημέρα – η μία συνάντηση μετά την άλλη – ή η δεύτερη επιτροπή (κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς) να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την αμέσως επόμενη ημέρα.

Οι εικόνες με το αδιαχώρητο για ακόμη μια φορά μέσα και έξω από την αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στην πανελλαδική σύσκεψη των στον Παλαμά Καρδίτσας, έδωσαν ηχηρή απάντηση στη συντεταγμένη προσπάθεια για διάσπαση της ενότητας.

Πρόκειται για την 6η πολύ μαζική σύσκεψη που γίνεται από την έναρξη του αγώνα τους, με την οποία οι αγρότες των μπλόκων από κάθε άκρη της χώρας δηλώνουν «παρόντες» και έτοιμοι να κλιμακώσουν τη μάχη επιβίωσής τους.

Οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων με τη μαζική τους συμμετοχή συζήτησαν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους και καθορίζουν τη στάση τους με στόχο να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να σταματήσει, όπως λένε, τον εμπαιγμό, να συναντηθεί μαζί τους και να ικανοποιήσει τα βασικά τους αιτήματα, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

«Η πλειοψηφία είναι εδώ και είναι στον δρόμο και στα μπλόκα. Η κυβέρνηση μιλάει με μειοψηφίες στις πλάτες του αγώνα και της επιβίωσής μας», τόνισε ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρους του μπλόκου του Ε-65 της Καρδίτσας ανοίγοντας τη μεγάλη σύσκεψη.

