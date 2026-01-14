Η 16χρονη Λόρα επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου: Εξετάζεται το σενάριο να παραμένει στην περιοχή 

Συνεχίζονται οι έρευνες για την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα. Εξετάζεται το σενάριο η κοπέλα να παραμένει στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, η 16χρονη επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στην οδό Μικράς Ασίας και επιχείρησε να πουλήσει κάποια κοσμήματα που είχε μαζί της. Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου της είπε δεν αγοράζουν χρυσαφικά, με την κοπέλα να ζητά να της καλέσει ταξί γιατί δεν είχε μονάδες.

Η ιδιοκτήτρια είπε ότι την αναγνώρισε από τις φωτογραφίες της που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ κι ότι μιλούσε σπαστά ελληνικά και αγγλικά.

Την ίδια ώρα, σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να περπατά στην οδό Μικράς Ασίας στου Ζωγράφου. Η 16χρονη συνδέθηκε στο ίντερνετ καφετέριας και συνέχισε στον δρόμο της, λίγο αργότερα επέστρεψε στο σημείο για να ξανασυνδεθεί.

Σε όλη τη διαδρομή φαίνεται να επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων με άτομο από το κινητό της τηλέφωνο.

