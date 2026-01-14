Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

Καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Παγκρατίου, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος.

Η τρύπα έχει πέντε μέτρα εμβαδόν και σημαντικό βάθος, ενώ την ώρα που άνοιξε «ρούφηξε» και μια κολώνα φωτισμού.

Άνδρες της Τροχαίας έφτασαν άμεσα στο σημείο και διέκοψαν την κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου Β’ από το ύψος της Σπύρου Μερκούρη και της Ιοφώντος από την Εργοτίμου.

Τα αρμόδια συνεργεία απέκλεισαν το σημείο και δεν επιτρέπουν διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο υποχώρησης του εδάφους.

Κανένας τραυματισμός δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής, με τους τεχνικούς να ερευνούν τα αίτια της καθίζησης.

