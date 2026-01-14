Νίκος Πλακιάς για Καρυστιανού: «Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές»

Την αντίθεση του στην ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς πατέρας δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς τόνισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την ίδρυση κόμματος «έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, για μένα το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών ένα μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα».

«Θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τη δίκη»

«Το πρόβλημα δεν είναι η Μαρία αλλά ότι ασχολούμαστε με κάτι που δεν είναι η δίκη. Τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού. Θα κάνει κακό γιατι αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Δεν έπρεπε να μιλάμε για την κυρία Καρυστιανού αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

«Πλησιάζουμε στη δίκη και κανένας υπεύθυνος δεν είναι στη φυλακή. Πάμε σε μία δίκη που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Ο χρόνος περνάει και δεν θα μπει κανένας στη φυλακή. Ασχολούμαστε με ένα σύλλογο που δεν εκπροσωπεί ούτε το 10% των οικογενειών», συνέχισε.

Ο Νίκος Πλακιάς τόνισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων με τους οποίους διατηρεί επαφή συμφωνούν ότι η ίδρυση κόμματος θα βλάψει τον κοινό τους αγώνα. «Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές και είναι πάρα πολλοί και οι πατεράδες των Τεμπών».

Σχετικά με τις προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού είπε ότι «Πιστεύω ότι η πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού γίνεται με γνώμονα τη δικαίωση του παιδιού της. Νομίζει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να χτυπήσει τους πολιτικούς. Για εμένα το πρόβλημα είναι η στιγμή και η μη επικοινωνία με τους άλλους συγγενείς».

Στην ερώτηση αν θα ψηφίσει το κόμμα της, είπε «αυτό είναι μία συζήτηση που θα κάνουμε εν καιρώ. Να δούμε την ιδεολογία της Καρυστιανού».

Διαβάστε επίσης

«Εξαφανίζεται» η ΝΙΚΗ του Νατσιού…

Γιατί άνοιξε «πόλεμος» με την Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι τον τροφοδοτούν και τι επιδιώκουν

Μαρία Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από πρόεδρος του συλλόγου συγγενών για τα Τέμπη με αιχμές για πόλεμο που δέχθηκε και για την οικονομική διαχείριση