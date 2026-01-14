«Εξαφανίζεται» η ΝΙΚΗ του Νατσιού…

Αν ένα στοιχείο δεν αμφισβητείται, σε σχέση με τις επιπτώσεις από την εμφάνιση ενός κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, είναι η… εξαφάνιση της Νίκης.

Το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, παρότι έχει ισχυρές διασυνδέσεις σε μονές και (παρα)εκκλησιαστικές οργανώσεις, λεηλατείται από την έλευση κόμματος Καρυστιανού, σύμφωνα με ευρήματα δημοσκοπήσεων.

Δεν είναι μόνο ότι μετακομίζουν στο νέο κόμμα η Μαρία Γρατσία, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής το 2023 ή ο Γιώργος Αποστολάκης, που είχε εκλεγεί και παραιτήθηκε προ μηνών από τη Νίκη.

Είναι και ότι η ίδια η Καρυστιανού φαίνεται να ασκεί επιρροή στον χώρο που κινείται το συγκεκριμένο κόμμα.

Θα έλεγε κανείς ότι το πλέον φρόνιμο για τον Νατσιό θα ήταν να… μετακομίσει και ο ίδιος στο νέο κόμμα. Μία ιδέα ρίχνουμε…

