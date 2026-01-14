Άλλη μία ανιστόρητη εξυπνάδα του Αρκά – Αυτή τη φορά για το Ιράν

Ανάμεσα στη θλίψη, την απογοήτευση και την οργή: Αυτά είναι πλέον τα συναισθήματα που προκαλούν τα «σκίτσα» του Αρκά – τουλάχιστον σε όσους τον παρακολουθούν δεκαετίες, ακόμα και από εκείνη του 1980.

Το ελάχιστο που φαίνεται είναι ότι ο σκιτσογράφος διακατέχεται από εμμονές και άστοχους σχολιασμούς. Ενίοτε και εντελώς ανιστόρητους.

Και πάντως μία απεχθή διάθεση να στοχοποιήσει την αριστερά και κάθε πλευρά που μπορεί να ασκεί κριτική στη σημερινή κυβέρνηση.

Αυτή τη φορά επιχείρησε να «πει κάτι» για τον Ιράν. Και έκανε ξανά γκάφα. Ολκής μάλιστα. Αφού δεν το «έχει» πια, γιατί επιμένει;

