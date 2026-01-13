Σε δύο εκδηλώσεις ο δραστήριος Διονύσης Τεμπονέρας

Έντονη κινητικότητα αναπτύσσει ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Ο εργατολόγος το Σάββατο 17/1 θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα συμμετάσχει στο πάνελ που θα ακολουθήσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Τη Δευτέρα 19/1 θα συνομιλήσει με τον Θεόδωρο Μαργαρίτη από το ΠΑΣΟΚ, την Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά και τον Πέτρο Κόκκαλη από τον «Κόσμο» για τις προοδευτικές δυνάμεις σε εκδήλωση στον Χολαργό.

